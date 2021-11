Cómo le hacen frente a la sequía los productores que viven donde llega el último hilito de agua

A pesar de la falta de agua, los productores que viven en zonas terminales no se dan por vencidos e intentan que sus tierras sigan siendo terreno fértil ante la hostilidad de los pronósticos hídricos. Los testimonios de los productores que viven en Colonia Fiscal y de aquellos que conocen como la palma de su mano el territorio local son fuertes. Son varias las estrategias que han aplicado, desde achicar la superficie cultivada hasta cambiar sobre la marcha los cultivos a los que toda la vida se dedicaron. Sobrevivir aunque la geografía y el tiempo no les estén jugando una buena pasada.

Para entender cuáles son las zonas terminales, es necesario saber cómo se distribuye el agua en la provincia. El dique Ignacio de la Roza recibe el agua del Río San Juan que llega tras haber pasado por Caracoles, Punta Negra y Ullum. Desde el Ignacio de la Roza se deriva agua al canal Matriz. Por el canal Matriz pasa toda el agua que se distribuye para riego a San Juan, pasa por el repartidor San Emiliano y se distribuye a los tres canales principales: uno es el canal del Norte, que riega por la margen izquierda del río los departamentos de Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, y 25 de Mayo; otro que va por el centro que es el canal Benavidez que riega Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía; y el Canal Céspedes que va al sur, Rivadavia, Rawson, Pocito y Sarmiento.

Una de las zonas terminales es Colonia Fiscal, distrito sarmientino. Allí los productores se las arreglan como pueden. Quienes tuvieron la posibilidad de invertir en perforaciones, que son los dueños de fincas más grandes, lo hicieron y hoy riegan gran parte de sus fincas con el agua de las perforaciones porque la que llega por los canales es muy poca. A simple vista se pueden ver los canales resecos, las compuertas oxidadas y mucho menos verde del que usualmente hubo en esas zonas en tiempo pasado.

Raúl Santana, trabajador rural de Sarmiento.

Raúl Santana trabaja en una finca. Dijo que la falta de agua los tiene preocupados y que sin la perforación, no podrían regar. "Antes con el agua que llegaba podíamos regar toda la finca pero ahora no. Sin el pozo, alcanzaría para dos o tres hectáreas de las cinco que tiene esta finca. Este es el primer año que sufrimos tanto la crisis hídrica en este sector", comentó el trabajador rural.

No habrá desabastecimiento de melones pero la fruta será más chica y la superficie cultiva menor que otros años.

Uno de los productos estrella de la producción sarmientina es el melón, que se da con mayor vigor en la zona de Tres Esquinas y Media Agua. Como el melón es un cultivo que necesita mucha agua, los productores decidieron mermar su producción entre un 20 y un 25% menos. En noviembre comienza la cosecha de esta fruta, que este año se ve más chica que otros.

De los 120 productores que hay en Sarmiento de melón, la gran mayoría han tenido que reducir el terreno de siembra para poder regar como corresponde. “El melón es demandante en cuanto a frecuencia de riego, ya que necesita agua cada una semana o 15 días, según el suelo, pero no más que eso si se quiere obtener una fruta de calidad”, apuntó Jonatan Pérez, responsable de la producción del departamento. Pero no solo eso, sino que hay otros productores que para no perder rentabilidad han cambiado de cultivos esta temporada.

El presidente de la Sociedad de Chacareros, Osvaldo Recio, afirmó que no descartan faltante de frutas y verduras para esta temporada. “Es la época fuerte de los verdes, pero hay otros cultivos que no son de esta temporada o que recién se están cosechando, por lo que la disponibilidad de frutas y verduras dependerá de la demanda que tengamos”, resaltó Recio. Y añadió: "Sabemos que el agua no va a alcanzar y la opción que tenemos es reducir la producción. Hay que aprender a no derrochar el recurso, porque ahora estamos hablando de una cadena de perjuicio".

Juan José Ramos, de la Federación de Viñateros, dijo que la mayor preocupación son justamente las zonas terminales, donde llega menos agua. Allí los productores que no tienen perforaciones han tenido que disminuir la superficie cultivada si no tienen acceso a agua de perforaciones, que ahora no se pueden hacer porque los costos son muy altos y para los más chicos es un gasto imposible de afrontar.