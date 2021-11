¿Qué harán en el terreno que dejará libre Inca Huasi en el Parque de Mayo?

Se acaba de formalizar por ley de expropiación de su terreno la salida del histórico club Inca Huasi de la esquina del Parque de Mayo que da a 25 de Mayo y Las Heras. Esto se da en el marco de una movida del Ministerio de Obras provincial para sumar espacios verdes dentro de un master plan que implica muchas transformaciones en la zona, para que se convierta con los años en un eje cívico-cultural, contando con espacios refuncionalizados alrededor del Centro Cívico. Así, ese predio que hoy ocupa el club será parte de la metamorfosis, pero ¿qué harán allí?

El famoso master plan viene desde hace más de un lustro gestionándose y ejecutándose. El último gran paso fue demoler estructuras alrededor del Estadio Cubierto donde se sumaron paseos y el Museo de la Historia Urbana.

El club Inca Huasi se adentra en el Parque y está allí hace décadas.

Ahora, consultado el ministro de Obras provincial Julio Ortíz Andino dijo que "todavía falta, porque primero hay que construir para después trasladarlo al club. La idea es darle continuidad al club, no sacarlos ya por más que esté la ley. Se está realizando el proyecto y una vez concretado, debemos empezar a construir las instalaciones y recién una vez que estén terminadas recién se podrán ir para realizar las obras que estábamos pensando en el nuevo parque". Lo único que dio por sentado el funcionario es que en ese rincón "Todo va a desaparecer, la idea es sumar espacios verdes", en relación a las construcción de la esquina en su totalidad, donde además del club se instalaron por épocas algunos bares.

Por ahora, confirmó Ortíz Andino a Tiempo de San Juan, se está a punto de inaugurar una zona parquizada alrededor del Museo de Ciencias Naturales, y el año que viene se prevé inaugurar el Museo propiamente dicho, que es la estructura de cilindros que se ubica en las inmediaciones de 25 de Mayo y España.

¿Un puente entre el Parque y el Centro de Convenciones?

El master plan tenía originalmente un plan concreto para esa zona que dejará libre Inca Huasi. En marzo de 2016 cuando se inició el proceso para demoler las tribunas y velódromo del estadio abierto Aldo Cantoni además del viejo edificio del Boletín Oficial, el entonces secretario de Obras, Jorge Deiana, decía sobre la sede de la institución de básquet que "es un hecho que no se puede quedar ahí, porque en ese lugar se proyecta una gran rotonda y un puente vincular con tres patas para hacer un circuito de salud que conecte con todo lo de enfrente, se prevé iluminarlo bien y hacerlo integral al proyecto general del parque”. El puente se proyecta para conectar el parque con el Centro de Convenciones.

Consultado ahora el secretario de Obras que es Alberto Demartini, no descartó que ese puente pueda hacerse. "Originalmente se habló de lograr una comunicación que permitiera a los peatones y la gente que trota no tener que cruzar calles pero por ahora eso está un poco en stand by entre otras prioridades", dijo a Tiempo de San Juan. Si se hace el puente cruzará calle Las Heras.

"Sí podemos decir que hay un master plan, que lo que es hoy Inca Huasi pasará a ser espacio verde y están pensados y programados puentes, pero qué se va a hacer ahora no se sabe", agregó.

El funcionario indicó que "hay que tener en cuenta que trasladar al club nos va a llevar como mínimo un año y medio porque ahora se expropia y con lo que se pagaría de expropiación se le darían nuevas instalaciones teniendo al menos el mismo contenido de lo que tienen ahora. Cuándo se irán a hacer los puentes o no dependerá de la situación particular a mediados del 2023 cuando tengamos esto casi definido".