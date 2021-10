Más de un año después, la noticia que todos esperaban: sin casos ni muertes en San Juan

Catorce meses después de aquel 18 de agosto del 2020, San Juan volvió a no reportar muertes ni casos de Covid-19. Ese día fue la antesala al brote que ocurrió en Caucete.

Es un dato alentador en la lucha contra el virus. Los expertos del Ministerio de Salud local lo atribuyen al buen ritmo de la vacunación contra la enfermedad.

Ante la buena nueva, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, le dijo a Tiempo de San Juan que la noticia le llegó en la tarde. "Fue la doctora Jofré quien me avisó, todo el tiempo estamos con los números, con el minuto a minuto y fue a la tarde cuando la doctora me pasó el parte para revisar los números y me dio esa noticia tan importante", contó la funcionaria.

Venerando agradeció la labor de los médicos, enfermeros y todo el personal que compone los equipos de salud. "Después de un año y siete meses de estar atravesando esta pandemia, tengo que realizar un agradecimiento profundo por parte del gobierno local a los equipos de salud y a los sanjuaninos. Hemos sabido atravesar esta pandemia, hoy creo que se demostró que el camino es el correcto", añadió. Por último, la funcionaria pidió continuar con los cuidados porque la "pandemia no terminó".

La provincia avanza a pasos agigantados, de hecho, el viernes pasado habilitaron la inscripción para los adolescentes entre 12 y 16 años sin factores de riesgo. Y en general cuenta con el 75% de la población objetivo inmunizada. Se han aplicado 900.000 dosis, 400.000 sanjuaninos ya completaron su esquema de vacunación y el 95% de los mayores de 18 años ya recibieron al menos una dosis.

Según los números oficiales, durante la jornada de este lunes se registraron los siguientes números oficiales de casos de coronavirus en San Juan:

Nuevos casos: 0

Total confirmados: 71.921

Pacientes con proceso infeccioso: 137

Personas fallecidas (acumulado): 1.181

Recuperados: 70.603

Test negativos: 79

Parte de internados

Se encuentran internados 61 pacientes en las áreas de Covid-19 (entre positivos y sospechosos) de los hospitales Dr. Guillermo Rawson; Dr. Marcial Quiroga; Dr. Ventura Lloveras, de Sarmiento; Dr. César Aguilar, de Caucete; Dr. José Giordano, de Albardón; Dr. Federico Cantoni, de Pocito; CEMEC; Dra. Julieta Lanteri; Hospital San Roque, de Jáchal; Hospital Dr. Alejandro Albarracín, de Valle Fértil; Hospital de Barreal, de Calingasta; Hospital Privado; Instituto Médico; Clínica El Castaño; Clínica Santa Clara; Sanatorio San Juan y CCI.

De ese total, 29 pacientes permanecen internados en el Área Crítica, 7 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

Entre los internados en el área Covid-19, no hay pacientes pediátricos internados ni pacientes embarazadas/puérperas.