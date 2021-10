Para morirse de miedo: los sanjuaninos ya se preparan para Halloween

El comercio en octubre se divide, están las vidrieras dedicadas a mamá y aquellas cargadas de terror, ofreciendo todo tipo de artículos para la celebración de Halloween. Si bien la fecha es el 31 de octubre, desde hace dos semanas atrás los sanjuaninos están comenzando a acercarse a los distintos cotillones y locales que ofrecen productos relacionados a esta festividad.

Recorriendo algunos locales en el microcentro se puede observar a padres solos o acompañados y jóvenes buscando maquillaje, preguntando por kits de disfraces y cargando canastos con una amplia variedad de artículos. Antes la tendencia era adolescentes o niños, pero hoy eso se ha ampliado y son cada vez más los adultos que se acercan a los locales buscando asesoramiento para poder armar su disfraz.

Los disfraces que más se buscan, aunque aún no hay mucha oferta al respecto, son en base a El Juego del Calamar. “Muchos jóvenes hace una semana están buscando la careta negra de la serie, pero no nos está llegando pese a haberlo pedido”, comentó Celina Álvarez, de El Porteñito. También se siguen buscando los clásicos, como Scream, It, brujas, entre otros. Los precios también son variados, ya que depende mucho del material, los detalles y cómo esté armado. En Un Poco Loco, por ejemplo, ofrecen los sets de disfraces para niños desde $500, según informó Aniana Fuentes, para los padres que necesitan un disfraz de último momento.

Para aquellos que no se la quieren complicar, las caretas y las máscaras nunca faltan. Las de plástico van desde los $50 en adelante, mientras que las de látex, con efecto más real, se pueden encontrar entre los $3000 y $3500. “Las caretas y las máscaras son siempre más buscadas por los hombres jóvenes que salen a última hora buscando un disfraz, que llegan sobre el fin, cuando más movimiento registramos”, aporta Jésica Cafar de Loco por las fiestas.

Además de disfraces, maquillaje y accesorios, algo que ha llamado la atención este año por resaltar en las ventas es la decoración. Telas de araña, calabazas, arañas de plástico, guirnaldas y todo aquello que pueda servir para ornamentar casas o salones acordes a la temática siniestra propia de la fecha. Los precios rondan entre los $100 las telas de arañas hasta superar los $3.500 los accesorios con luces y/o sonido, como calabazas o guirnaldas.

De a poco el sector se va oxigenando

Sin duda uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el de los cotillones ya que, al no haber fiestas, las ventas comenzaron a descender de manera considerable. Hoy en día el panorama es diferente. Los cumpleaños, casamientos y fiestas han comenzado a activarse, y los cotillones están registrando un leve repunte en las ventas, lo cual lleva tranquilidad porque reconocen que no son un negocio indispensable, pero “las personas quieren divertirse y pasaron de cumpleaños chicos a tirar la casa por la ventana”, afirmó una de las vendedoras.