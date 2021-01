Se ponen la 10: estudiantes de Arquitectura construirán un techo para una abuela que perdió todo

Luego del terremoto que sacudió a la provincia hace ya más de 10 días, una gran cantidad de obras solidarias de los ciudadanos sanjuaninos se replicaron para asistir a las familias que sufrieron el derrumbe de sus casas, tal y como es el caso de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que se autoconvocaron y, comandados por un docente de la carrera, aportarán su granito de arena en un mar de necesidades.

Conmovidos por la situación de emergencia que atraviesan quienes vivían en construcciones precarias y que se vieron plenamente afectados por el violento sismo, los alumnos de la UNSJ decidieron unir fuerzas para colaborar y -mediante el Centro de Estudiantes de Arquitecta y Diseño conducida por el Espacio estudiantil IDEAS, visitaron una de las zonas más perjudicadas por el terremoto: el Asentamiento Pellegrini, en La Bebida. En las proximidades de ese lugar, conocieron la historia de una abuela de 80 años, que lo perdió todo y que hoy duerme en la intemperie por miedo a quedar sepultada bajo los escombros.

Es por ello que acordaron realizar un convocatoria de Estudiantes Voluntarios para poner en pie ellos mismos una construcción de material, sismo resistente, para que la anciana que vive sola pueda permanecer. Con aporte económico de la Alta Casa de estudios y con ayudas que todavía están buscando, los futuros profesionales edificarán no sólo con sus conocimientos sino también con sus manos un techo para la damnificada que, como no pertenece al asentamiento, no contaría con la posibilidad de ser propietaria de una de las 800 viviendas que se levantarán para los afectados.

El profesor jefe de trabajos prácticos que imparte sus conocimientos en las materias Estructuras 1 y Vivienda Social, Federico Videla, dialogó con Tiempo de San Juan y ofreció detalles sobre el ambicioso proyecto de sus alumnos. "A raíz del terremoto se originó un voluntariado y con él nació la oportunidad de ofrecer una solución rápida a la mujer que se encuentra sola. Por el momento vamos a construir una habitación de 4 por 6 metros", explicó.

Es que si bien desde Gobierno otorgaron materiales para reparar los daños ocasionados en las viviendas, mientras se construyen los barrios prometidos, en la mayoría de las familias perjudicadas hay hombres con conocimientos básicos de construcción y, en menor o mayor medida, podrán realizar los reparos. Sin embargo, la mujer que será asistida por los estudiantes no tiene a nadie para hacer la reconstrucción. "Está solita y por eso los chicos decidieron ayudarla", indicó Videla.

Por ahora, el cuarto que construirán será sólo eso: cuatro paredes y un techo, porque no les alcanza para más. Por ese motivo, los alumnos que también hablaron con este medio solicitaron apoyo a cualquier interesado en cooperar para construirle -al menos- un baño a la anciana. "Esperamos que en las próximas tres semanas hayamos finalizado. Serán los chicos y chicas quienes pondrán un ladrillo encima de otro. Es una buena forma para poner en práctica todos los conocimientos que adquirieron a lo largo de los años de carrera, ya que muchos de ellos están a punto de recibirse", comentó el docente.

Apoyo técnico

Además del proyecto solidario que se pondrá en marcha, tanto los estudiantes de la carrera como los profesionales que ya ejercen coincidieron en acudir a los puntos más críticos para dar una mano desde sus conocimientos en construcción. Como el aporte de Nación y Provincia fue entregar kits de materiales de construcción, los idóneos en el tema ofrecieron apoyo técnico a quienes están restaurando sus hogares.

Junto al Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, Arq. Roberto Gomez, equipo docente y de investigación de otras facultades recorrieron zonas afectadas sísmicamente del Departamento Rivadavia para interiorizarse sobre las situaciones edilicias y aportar sus conocimientos a las comunidades.

"Pusimos a disposición manuales para una construcción más segura, para que mientras esperan por sus casas, puedan vivir más seguros", expresó Videla y agregó: "Esto es un humilde aporte, un pequeño servicio para atender lo urgente. Obviamente que hay un código que se tiene que respetar, pero en este contexto es una solución rápida ante la demanda".

A través de sus redes sociales, los profesionales y futuros arquitectos difundieron un manual con indicaciones técnicas para una construcción más segura. Por ese motivo, solicitaron que la data se pusiera al servicio de quienes la requieran y de la comunidad entera.