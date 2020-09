Dolor en las redes y duelo en Exactas por la muerte de los dos empleados de la UNSJ

En las últimas horas se multiplicaron en las redes sociales los mensajes de dolor por la muerte de dos empleados del Observatorio Félix Aguilar que eran parte del personal de apoyo universitario y consejeros directivos de la Facultad de Ciencias Exactas. Se trata de Cristian Castro (45) y Aldo Amaya (49) quienes fueron víctimas fatales en un violento accidente con un camión que se dio este miércoles en la zona de El Villicum, en Albardón. En este marco, la citada Facultad dispuso dos días de duelo por los fallecimientos.

Tanto para Amaya como para Castro, muchos amigos y familiares comenzaron apenas conocido el siniestro a despedirse mediante las redes sociales, con referencias a la labor de estas personas, incluidas las condolencias de la Facultad de Exactas, que en su cuenta de Facebook oficial anunció la disposición del decano Rodolfo Bloch del duelo oficial.

'No lo puedo creer, amigo, dios que tristeza, mucha fuerza para la familia', señala uno de los tantos mensajes que quedaron en el Facebook de Amaya. 'Que triste noticia Aldito querido, pero no me queda duda que el señor te recibirá con los brazos abiertos, me quedo con tus mejores recuerdos, hermano del corazón', lamentó otro amigo.