"Yo tengo coronavirus": el día a día de una joven caucetera que contrajo el virus

El miércoles pasado se conoció que hubo dos contagios (un hombre y una mujer) en dos barrios diferentes de Caucete. Uno de ellos fue en el barrio Justo P. Castro 1. De inmediato, las autoridades procedieron a aislar a todo el vecindario e instalar un centro de testeos para todos los vecinos.

"Yo estaba tranquila en mi casa. Como a mi abuela, que también vive en el Castro 1, la cuida una chica que, por el aislamiento del barrio no iba a poder entrar, decidí ir yo a su casa a cuidarla. Estuve tomando mates con ella y compartiendo algunos momentos hasta que decidí ir a hisoparme. Le dijo que ya volvía", contó Anisa.

A los dos días, desde Salud Pública se comunicaron con su padre para informarle que ese PCR había dado positivo. Producto del pánico que se generó detrás del virus, la sorpresa y el llanto fueron las primeras emociones que vivió Anisa Morán Correa, de 26 años, luego de que su padre le contara su contagio.

Si bien la muchacha no era paciente de riesgo, no tenía síntomas, estaba entera y muy bien de salud, desde Salud Pública le dijeron que la buscarían para llevársela a un hotel y aislarla. Como no había lugar en los hoteles, decidió quedarse a transitar la enfermedad en la casa de su abuela. Sin embargo, lejos de seguir consternada por ella, pensó en la salud de su abuela, demás familiares y amigas con las que tuvo contacto. Avisó a las autoridades, todos ellos fueron testeados y todos dieron negativos.

Afortunadamente, Anisa continúa perfectamente de salud y, a unos pocos días de su positivo, sigue asintomática. Ésto se debe, según le dijeron, por la "carga mínima" del tipo de Covid-19 que contrajo y, también, por sus saludables hábitos alimenticios y de mantenimiento físico.

Sobre cómo se contagió, la joven caucetera afirmó desconocer cómo contrajo el virus. "Sinceramente, siempre me pregunto lo mismo. Soy vecina del caso 23 pero no tuve ningún nexo ni contacto con él, ni con el caso del barrio Justo P. Castro 3". Tampoco desde Salud Pública pudieron determinarlo aún.

Respecto a su día a día, desde que se despierta comienza con los cuidados: abre las ventanas para ventilar la casa y desinfecta todo lo que toca. "Ando con un trapito y alcohol limpiando todo lo que voy usando. Tengo mis cubiertos, mi botella -trato de no usar vasos- y uso solamente dos sillas (una para comer y otra cerca de una estufa) las que desinfecto cuando me levanto. Cada vez que salgo del baño, lo limpio por completo", relató.

Como se encuentra en una vivienda en soledad, ocupa tranquilamente todo lo que necesita ya que luego de utilizarlos procede a desinfectarlos, como corresponde. "Estoy tranquila pero a la vez pensando en limpiar siempre y no dejar ningún objeto que toco sin desinfectar. Incluso hasta uso barbijo dentro de la casa", afirmó Anisa. Claro, en ese hogar vive su abuela, una paciente oncológica de avanzada edad que, de contraer el virus, corre serios riesgos de vida.

Más allá de los cuidados, lo más importante para ella es terminar con "esta pesadilla", como la propia joven lo describió. Debido a que es asintomática, desde Salud Pública le manifestaron que entre 7 y 10 días le volverán a realizar un hisopado. En caso de dar negativo, formalmente será una paciente recuperada y podrá volver a su hogar.

También, Anisa se encargó de agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió de todos sus seres queridos "y de gente que quizás no tenía mucha relación pero que, con sus palabras, me demostraron empatía por la situación que me toca padecer. Tenía mucho miedo por el cómo lo iba a tomar la sociedad y, por suerte, recibí mucho apoyo de los cauceteros".

Por último, reflexionó: "Esto es una lotería y me toco a mi pero le puede tocar a cualquiera. Lo más importante es tomar los recaudos necesarios para que, si te contagiás, no te afecte de sobremanera. Y, algo fundamental, estar fuerte de cabeza y saber que podés ganar esta batalla contra el virus".