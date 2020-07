"Cosas raras" que están pasando en Valle Fértil

En este último tiempo surgió un rumor en redes sociales que movilizó a todo Valle Fértil y en especial a las autoridades policiales. Todo comenzó con una publicación que replicaron varios usuarios de facebook donde aseguraban que una chica desconocida había sido víctima de un secuestro con fines de trata de persona. El posteo es de alguien llamado Macarena Peperoly, quien aseguró que "a mi hermana la secuestraron en una camioneta negra". Pero lo que pudo comprobar este medio es que nunca existió tal hecho.

Todo comenzó con un rumor que sembraron en redes sociales y que para las autoridades resultó ser falso. En el mismo dicen que una camioneta negra secuestró a una joven y que el culpable sería "un flaco alto con barba con acento cordobés" que resultó ser la persona que "metió a la fuerza a esa chica en la camioneta junto con la ayuda de otros hombres". Pero en la comisaria 12 de Valle Fértil afirmaron que nunca existió una denuncia y que el hecho en si parece falso.

La publicación que movilizó a Valle Fértil. Las autoridades consideran que es falso.

Lo cierto es que los vallistos se movilizaron ante esta situación y fue la periodista Norma Ortiz de Radio del Valle quien aseguró lo siguiente: "No llegó absolutamente nadie, la policía entró a actuar por oficio, pero es todo mentira, no hay denuncia. Hemos averiguado en todas partes y nadie sabe nada. La directora del hospital no recibió a nadie y nadie está hospedado con ese nombre en un hotel de acá de Valle Fértil", afirmó la periodista.

En la policía dieron fe a esa información y contaron que no recibieron ninguna denuncia al respecto, según informaron en comisaria 12.

Por otra parte otro de los hechos que tiene preocupado a los vallistos fueron una serie de destrozos que se vivieron en el una oficina de Turismo. En la misma apareció destrozada con el lanzamiento de piedras. Lo extraño es que la oficina de turismo donde hubo destrozos está ubica a unos metros cerca de la comisaria, pero nadie vio nada y hasta ahora no aparecen los responsables.