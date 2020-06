El duro relato de una familia sanjuanina que perdió a un amigo por el coronavirus

Un conmovedor relato es el que expresó una familia sanjuanina luego de que falleciera un amigo a causa del coronavirus. Se trata de los cauceteros Alexandra y Heber Echenique, quienes conocieron a su amigo cuando viajaron hacia Chile por una "cruzada religiosa". Entre otras cosas, dijeron que, en menos de un mes, se contagió y murió. Ese amigo, tan querido por la pareja caucetera, se llamaba Luis Bruna Silva y tenía 55 años. Al día siguiente de su muerte, cumplía los 56. "Era una persona muy sana, nunca en su vida tuvo una enfermedad. Incluso, nunca había sido hospitalizado. La primera vez que fue a un hospital fue la última", contaba Alexandra.

Según manifestaron, a Luis y a su familia los conocieron hace cinco años cuando viajaron hacia el vecino país de Chile por un intercambio religioso. Los Bruna los esperaban en su domicilio y, sin conocerlos, les brindaron hospedaje, comida y las comodidades necesarias para tener una gran estadía. "En pocos días ya tuvimos mucha confianza con ellos y se generó una linda relación que hasta el día de hoy perdura", dijo la caucetera.

Sobre cómo se contagió, la familia comenzó relatando que Luis Bruna, luego de estar un tiempo desempleado, había logrado conseguir un trabajo en una obra en construcción. Iba a tener el mismo puesto laboral que poseía en su trabajo anterior: ordenaba a los obreros.

A fines de mayo, fue a visitar las obras en dos ocasiones, en un pueblito llamado "La Granja", en Santiago de Chile. Sin embargo, Luis no llegó a firmar el contrato que le prometía una estabilidad económica que no tenía desde noviembre pasado. No lo hizo porque un "resfrío" lo dejó en cama. Pese a ello, Luis siguió saliendo a la calle pero con algunos cuidados encomendados por su esposa: lo "obligaba" a usar un cubreboca que la propia mujer le confeccionaba en su máquina de coser y, apenas ingresaba a su casa, lo "obligaba" a ducharse.

Ya a comienzos de junio fue cuando empezó a presentar los primeros síntomas de covid-19. Su hijo les comentaba a los cauceteros que padeció dolor de cabeza, tos, y fatiga. Fiebre, no. Por decisión familiar, Luis Bruna se aisló en una habitación de su hogar, ubicada en el primer piso, cerca del baño.

Estuvo unos días allí hasta que, el sábado 6 de junio, decidió acudir a un nosocomio cercano. Fue junto a su esposa e hija mayor. En esa atención médica, le dijeron que se encontraba en buen estado de salud ya que no tenía fiebre y sus pulmones "no estaban comprometidos", relataron.

De igual forma, el médico le aplicó el examen PCR -el correspondiente para saber si posee coronavirus- y lo mandó a su casa con algunas pastillas. Al martes siguiente, 9 de junio, lo llamaron y, por teléfono, le confirmaron sus sospechas: se había contagiado de covid-19. No solamente él, sino también su esposa y su hija. Por lo que los obligaron a quedarse en su casa a realizar una cuarentena obligatoria.

Esa noticia fue crucial en la vida de Luis ya que su salud comenzó a deteriorarse en pocos días. No dormía placenteramente porque sus pulmones comenzaron a fallar. Su voz se desvanecía lentamente y su respiración se aceleraba con el pasar de los días. Luego, empezó a sangrar por la nariz pero creía que era una herida que el hisopado del PCR le había causado, comentaron los cauceteros. El martes 16 de junio le detectarn una baja saturación de oxígeno en la sangre. Su salud, en general, se agravó rápidamente por una neumonía y una trombosis pulmonar que padeció.

Ese mismo martes llamaron a una ambulancia y se lo llevaron a un hospital de la zona. "Nunca en su había sido hospitalizado. La primera vez fue la última", dijo conmocionada Alexandra. Tampoco tenía enfermedades de base. Pero el sistema sanitario de Chile estaba saturado de pacientes con coronavirus.

Estuvo en un box de la sala de urgencias del nosocomio esperando que una cama UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) se desocupara. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Ante esta situación, su estado de salud empeoró rápidamente. El virus avanzó tanto que el viernes último, sobre las 1:50, falleció. Tal como contó uno de los hijos a los sanjuaninos, en menos de un mes, Luis Bruna Silva contrajo coronavirus y, sin enfermedades de base, el sistema sanitario chileno lo sentenció. Para peor, al día siguiente de su fallecimiento, Luis iba a cumplir sus 56 años e iban a festejar el Día del Padre.