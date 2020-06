¿Quién es el sanjuanino detrás del disfraz de dinosaurio que fue furor en el banco?

Todo parecía muy normal el pasado martes en Iglesia, hasta que un dinosaurio se hizo presente en la fila de un banco y anduvo realizando compras en algunos negocios. En las redes sociales las salutaciones no pararon de llegar y ahora esta persona se ha vuelto una especie de "influencer" porque lo siguen desde otras provincias.

Se trata de Maximiliano Chavez que tiene 23 años y vive en la localidad de Rodeo, en Iglesia. El mismo dialogó con Tiempo de San Juan y contó cómo fue su día de fama cuando se convirtió en dinosaurio. “Compre el disfraz hace más o menos dos meses porque vi unos videos en youtube y quería hacer lo mismo, pero no tenía quien me pudiera filmar. Hasta que un primo de Valle Fértil me filmó en Rodeo y todo fue muy gracioso”, comenzó explicando.

Y agregó que “en principio hubo una confusión porque yo no cobro el IFE, trabajo en una empresa de gastronomía y ese día fui a generar mi CBU, pero no me dejaron entrar y me tuve que devolver, porque no me iba a quedar desnudo ahí en la calle”, afirmó el muchacho que también se desempeña como fotógrafo en sus ratos libres.

“La razón que me llevó a realizar este video es que me gusta hacer memes y fotos graciosas en mis redes sociales, y esa mañana más de uno compartió las risas. Incluso había mucha gente que pasaba en auto y se paraba a sacarse fotos”, dijo Maxi con emoción.

Ese día “salí de la radio donde labura mi viejo y lo primero que hice fue comprar un kilo de papas, después camino al banco la gente gritaba, y había varios chicos que querían sacarse fotos”, dijo el joven que ahora tiene seguidores de las provincias de La Rioja, Formosa y Mendoza, sin dejar de contar a los sanjuaninos.

Ahora… ¿se viene la segunda parte? El hombre detrás del dinosaurio dijo que “ahora estoy en Valle Fértil y tengo pensado hacer un video andando en bicicleta por la zona, así que prepárense”, concluyó.