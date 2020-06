¿Y la mostaza dónde está? Mirá qué primera marca no se consigue en San Juan

La pandemia que tiene en vilo al mundo generó grandes cambios no solo en los hábitos y consumos de las personas sino también en cuanto a la producción y comercialización. En San Juan se sintió el faltante de cigarrillos así como también el de la leña en su momento. Ahora, llegó el momento de la Savora, la marca de mostaza más conocida del mercado.

Según pudo consultar Tiempo de San Juan a mayoristas, el faltante ocurre desde hace 3 o 4 meses. Si bien los motivos no son claros, la empresa aduciría problemas de insumos. A pesar de esto, podría haber otra causa según Carlos Icazati de Café América, ya que se trataría de que las empresas estarían retaceando mercadería: “El tema es que para no convalidar los aumentos de precios, las empresas tratan de no vender y de entregar lo mínimo”, sostuvo.

En Cabral Mayorista tampoco se consigue, aunque desde allí indicaron que desconocen los motivos. “Hace como cuatro meses que no tenemos de esa marca, que la distribuye Unilever en San Juan”, sostuvo Franco Cabral. Si bien el kétchup también estaría faltando, se puede conseguir. Sin embargo, la mostaza marca Savora en todos sus tamaños no está llegando a la provincia.

En una recorrida por un supermercado céntrico, Tiempo de San Juan pudo observar que en las góndolas de los aderezos efectivamente falta mostaza, inclusive otras marcas. En algunos almacenes de barrio lo que sí se puede conseguir son segundas marcas del popular aderezo.

Hace dos semanas, Unilever, la empresa que produce marcas como Hellmann´s, Savora y Knor, cambió de CEO. La misma tiene 3500 empleados y seis fábricas en Argentina (Tortuguitas, Pilar, Villa Gobernador Gálvez, Gualeguaychú y Mendoza), aunque en octubre de 2019, Arisco, subsidiaria de Unilever, comunicó el cierre de la planta de La Rioja en la que elaboraba mostaza, ketchup y salsas, cesando a 120 personas.