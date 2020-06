El antes y después de una famosa cantante sanjuanina que se hizo un by-pass gástrico

Pasaron tres años desde que la conocida cantante sanjuanina Claudia Pirán pasó por el quirófano para hacerse un by-pass gástrico, una intervención quirúrgica que posibilita bajar de peso. Este tipo de cirugías les permite a los pacientes construir una nueva historia, con cambios físicos que les devuelven a los operados calidad de vida y les brinda nuevas chances. Esto fue de alguna manera lo que retrató Claudia con un posteo que realizó en las redes sociales.

Pirán fue operada por el doctor Diego Gempel, un reconocido cirujano dedicado a realizar by-pass gástricos entre otras cirugías más. Justamente la cantante le dedicó un párrafo aparte al médico que le cambió la vida. El emotivo mensaje recibió cientos de "me gusta" y testimonios de otras personas que atravesaron situaciones por su sobrepeso. El relato de la artista:

"El 1 de junio del 2017 mi vida cambió para siempre... aquella de la que aprendí tanto, la que supo traspasar los muros, vencer barreras (propias y del mundo) mirarse con amor, aceptarse, perdonarse y crecer. La que fue bendita por la vida muchas veces y otras tantas castigada por las miradas. La que perdonó y fue perdonada, esa MUJER, que se ánimo a todo, que cada mañana mira al cielo y suspira por un nuevo dia... la que sabe amar y que se deja amar... la que encuentra en cada día un nuevo desafío, vivir y aprender... esa MUJER sigue aquí, un poco diferente... si... más feliz...si... más SANA...si... pero esa mujer es la que soy, no se puede comparar porque es la misma, que un día decidió cambiar el rumbo una vez más, hacia una vida mejor.

No es una comparativa, la fotografia( como suele hacerse ), es historia, mi historia. Esta historia que me construyo desde la raíz y todavía hoy alimenta mis ramas... que me empujó en cada vuelo y hoy despliega mis alas.

Soy la MUJER que ven...la que se atrevió a desafiar una barrera más y escribió un capítulo más... La que sigue comprobando que con FE, AMOR y PACIENCIA todo es posible. Esta fotografía es para recordarme que la mariposa desde el primer momento es mariposa, que el camino y el aprendizaje te enseñan a volar. Gracias a todos los que amandome me ayudan, día a día, a ser aún más feliz. BY PASS GASTRICO. CIRUGIA BARIÁTRICA. Gracias a mi querido doc Juan Pablo Gempel. Ya son tres años de tu gran ayuda. Bendiciones para vos".