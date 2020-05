En cuarentena, sancionaron a 10 negocios de delivery en San Juan

En lo que va de la cuarentena en San Juan, se hicieron diez actas de infracciones a negocios que no estaban habilitados y se procedió al secuestro de alimentos vencidos y otros que no tenían rotulación reglamentaria. Se trata de negocios de delivery que fueron sancionados porque no estaban habilitados o por falta de higiene, según dijo a Tiempo de San Juan el Jefe del Departamento Medicina Sanitaria, Roque Elizondo.

El funcionario informó que de los negocios mayoristas inspeccionados, en su mayoría cumplían que todos los requisitos que ordena el Código Alimentario Argentino.

Junto al jefe de División Alimentos, Raúl Tomba, Elizondo dio a conocer que la cuarentena no detuvo el accionar de Medicina Sanitaria y de control oficial de alimentos.

Tomba dijo que desde que se declaró la pandemia la División Alimentos se mantuvo trabajando mediante un sistema de trabajo reducido pero sin descuidar las inspecciones. “Priorizamos a fábricas que producen alimentos para exportación e inspecciones en locales donde pudiera haber inconvenientes detectados a través de denuncias o de control de rutina, nos dedicamos a resolver problemas de falta de higiene, desde dar asesoramiento hasta hacer infracciones y, si corresponden, clausuras, en caso de ponerse en riesgo la salud de la población”, indicó. Aclaró que no se han producido clausuras en este tiempo.

Sobre la inspección a restaurantes y locales de comidas para llevar que trabajan en la modalidad delivery aseguró que “nos metimos en las cocinas para controlar fechas de vencimiento”, entre otros aspectos sanitarios.

Se llevaron adelante desde el inicio de la pandemia inspecciones en diferentes lugares, no solo en negocios que llevan comida a domicilio sino en negocios barriales que no han respetado las condiciones en tarea preventiva. En estos locales, se impusieron también sanciones, explicaron. Las infracciones más frecuentes con las que se encontraron son falta de distanciamiento entre las personas y falta de condiciones de higiene. Todas las actuaciones se pasan a la Justicia de Faltas.

Elizondo advirtió a la gente acerca de la elaboración de productos caseros sobre todo de salsas, y menciono que se han secuestrado más de 50 botellas preparadas en domicilio que se venden en los comercios sin la correspondiente habilitación. Esto, aseguró, permite disminuir los riesgos de botulismo en San Juan, al punto que sólo se registró un caso el año pasado.

Vuelven los famosos cursos

Sin duda, los cursos de manipulación de alimentos son una de las herramientas más solicitadas de la repartición por parte de los sanjuaninos, que ya han pasado por miles a capacitarse gratuitamente en el área. Elizondo dijo que “la semana que viene ya tenemos la plataforma para comenzar con los cursos de Manipulación de Alimentos en forma virtual”. Detalló que se habían programado desde enero a diciembre de este año los cursos de manipulación de alimentos en toda la provincia, calendario que con la pandemia quedó suspendido. Por eso se está trabajando para hacer cursos virtuales con vistas a lanzarlos la semana próxima.