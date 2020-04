La cuarentena volvió loco a Darío Barassi

“Acaba de pasar una genialidad que solamente a mí me puede pasar... ¡¿Qué carajo me puede haber pasado, ridículo, en diez días encerrado en cuatro paredes?! ¿De verdad pensás que me puede haber pasado algo divertido e ingenioso?”, empezó su video el sanjuanino Darío Barassi luego de enterarse que la cuarentena se extendería hasta el 13 de abril.

El actor y humorista aclaró que la extensión del aislamiento lo tiene mal y publicó un desopilante video que subió a su cuenta de Instagram. Allí tiene casi dos millones de seguidores.

Este video, que subió hace dos días, tiene más de 250 mil reproducciones y en los comentarios la gente festeja su locura y su humor. Es que, el sanjuanino tiene acostumbrados a sus fans a hacerlos reír con sus ocurrencias.

Mirá el video: