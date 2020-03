Qué hacer con los muertos: el plan desgarrador que tuvieron que preparar en San Juan

"Moni, tenemos que hacer un plan de manejo de cadáveres". Esas fueron las tremendas palabras que la ministra de Salud de San Juan le dijo a la jefa de Infectología cuando, hace semanas, el coronavirus no era todavía una pandemia, pero ya empezaba a hacer ruido en todo el mundo.

Mónica Jofré, de infectología, recordó este jueves cómo fue iniciar este trabajo desgarrador que es prepararse para la posible muerte de sanjuaninos que lo harían en soledad, sin poder despedirse de sus seres queridos y que incluso no podrían siquiera ser velados.

Conmovida, en su conferencia diaria, la jefa de Infectología explicó que la provincia tiene previsto seguir con las normativas internacionales, por las cuales cuando una persona fallece por coronavirus lo hace sin volver a tener contacto con sus seres queridos. El cuerpo es inmediatamente envuelto en una bolsa mortuoria especial, por lo que no hay despedidas ni una última visión del fallecido. Todavía con esa protección se coloca en el féretro y de ahí hay solo dos caminos: entierro sin ceremonia o cremación.

"Es muy duro y los invito a pensar en estos números de muertos no como estadística, sino como seres humanos que tienen familia y gente que los quiere" reflexionó la profesional de la salud. "Nosotros tenemos que calcular la cantidad de bolsas mortuorias mientras avanza esto y mientras tanto no puedo entender cómo hay gente inconsciente que no respeta la cuarentena" dijo Jofré y recordó algunos de los casos de personas que fueron detenidas en los últimos días. "Quedémonos en casa, si no tomamos consciencia vamos por mal camino", concluyó.