Tres nuevos casos sospechosos de COVID-19 en San Juan

En San Juan hay tres nuevos casos sospechosos de coronavirus, según informó la jefa de Epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré. Se suman al que ya está en estudio en la provincia, de una joven que llegó de Estados Unidos.

Lo nuevo se trata de una familia de tres integrantes que anoche se reportaron al sistema sanitario sanjuanino. Son tres personas que llegaron desde Chile, un matrimonio y su hija, que activaron el protocolo. La madre quedó internada y el resto como están en buen estado, están haciendo aislamiento en domicilio. A las tres se les hizo hisopado que se manda al Instituto Malbrán. Viajaron en forma particular, no en colectivo, por lo que no es necesario poner a nadie más en aislamiento

Respecto de la paciente que vino de Estados Unidos, la funcionaria desmintió y dijo que es vergonzoso el audio que salió desde el hospital con voz femenina. “La paciente está en buen estado general y aislada, no está en terapia intensiva y no es cierto que le diera positivo el análisis”, afirmó. Las muestras ya están en el Malbrán y se conocerán los resultados en 72 horas.

Viendo como aumentan los casos que hay 97 casos en menos de un mes porque el primero fue confirmado el 2 de marzo, ante esta situación, la funcionaria remarcó que es indispensable que la gente se quede en su domicilio. Se trabaja en conjunto Salud Pública con las fuerzas de seguridad. Seremos inflexibles son las personas que están en aislamiento.

El 911 se sumó al sistema y es el único habilitado para recibir denuncias para que tengan validez legal. El 4305611 ya no está disponible para comunicar sobre personas que no cumplen con el aislamiento.