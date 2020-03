COVID-19: En San Juan buscan hacer los análisis que concentra el Malbrán

En San Juan están analizando si es posible habilitar laboratorios locales de Salud Pública para analizar casos sospechosos de coronavirus. Actualmente, esos análisis se realizan únicamente en el Instituto Malbrán en Buenos Aires, que está abarrotado de trabajo.

“Se ha discutido y planteado el tema. En lo que es laboratorio existe una infraestructura especial y tiene que cumplir con normas de calidad en cuanto a aparatología, en cuanto a insumos y en cuanto a que el personal necesita una capacitación especial”, indicó este miércoles la jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica Jofré. “Todo eso está en el marco de discusiones y estaría buenísimo y estamos pidiendo al menos las tratativas para coronavirus, para dengue todavía no”, agregó la funcionaria sanjuanina.

El proceso de los test actualmente está concentrado en los Laboratorios de Seguridad Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis)-Dr. Carlos G. Malbrán, donde el trabajo es arduo. Son 11 técnicos que están a doble turno incluidos los sábados y domingos, que se ocupan de las muestras de casos sospechosos de coronavirus que les mandan de todo el país. La vorágine llegó en pocos días: de cinco análisis que hacían por día antes al inicio de la pandemia, hace pocas semanas, tras la confirmación del primer caso en Argentina se dispararon los test y ahora están analizando más de 150 casos diarios.

El Malbrán fue uno de los primeros en recibir los sets de reactivos que envió la Organización Panamericana de la Salud para analizar las muestras con la metodología PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real y que da resultado en 24 horas. Con la proliferación de la pandemia no da abasto.

En este marco, el ministro de Salud nacional, Ginés González García, esta semana en un recorrido por el Instituto anunció el plan de descentralización de los análisis en las provincias, al que se refirió la médica sanjuanina. “Este laboratorio procesa todas las muestras que llegan de todo el país, es un laboratorio de referencia mundial, el único reconocido por la OMS en la Argentina. Estamos buscando no solo cómo agilizar el trabajo de este laboratorio, que le hemos puesto todo a disposición de acuerdo a como dispuso el Presidiente, todos los recursos, están trabajando a doble turno, sábados y domingos, sino que estamos planificando la descentralización. Que no es algo tan simple porque hay que capacitar al personal, no es un examen simple ni conocido porque el virus es nuevo”, indicó el ministro nacional.

González García detalló que “es un procedimiento que estamos mejorando, buscando reactivos rápidos para agilizar y luego descentralizar. En la descentralización está previsto el curso para la gente que va a trabajar en las provincias, es inminente que tengamos cinco o seis lugares que empiecen a hacer eso, y después cada lugar que tenga prioridad empezará a ser determinado. La idea es llegar a 30, 35 laboratorios descentralizados en todo el país”, según publicó el Ministerio de Salud de la Nación.

Capacidad científica dañada

En el Malbrán, principal centro de estudios microbiológicos del país, fue víctima del achique macrista. Entre 2015 y 2019 el presupuesto se redujo a la mitad: pasó de 519 millones a 917 millones de pesos en un período con inflación acumulada de 300 por ciento, según publicó El Destape. Además, la dotación del personal se redujo en más de un diez por ciento. En muchos casos, se trató de profesionales que eligieron seguir su carrera en otro lado, con salarios más altos. Hoy, un técnico en el Malbrán tiene un sueldo inicial de 24 mil pesos, más cerca de caer en la indigencia que de salir de la pobreza, y un profesional arranca en 37 mil pesos y necesita seis años de antigüedad para llegar a los 40 mil de la canasta básica.