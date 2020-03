Un trabajador de la salud grabó las calles sanjuaninas y se indignó: “Desafían al virus”

“San Juan, día dos de aislamiento y, aparentemente, los sanjuaninos desafían al virus. Gente, por si no lo entienden el enemigo es invisible, es un sicario que se mueve con la gente. Por favor un poco de respeto para los que trabajamos en la salud, para mis amigos que les suspendieron las licencias y tienen que seguir al pie del cañón velando por cada uno de ustedes”, fueron algunas de las palabras que utilizó Pablo Figueroa para pedirle a la sociedad que tome conciencia sobre el riesgo de salir de las casas en tiempos del Coronavirus.

Junto a estas palabras, Pablo compartió un video con imágenes que corresponden al segundo día de cuarentena, es decir a este martes. Lejos de ver las calles desoladas, se puede observar a un montón de personas circulando por las calles céntricas como si nada estuviera pasando.

Mirá el video y el mensaje completo:

