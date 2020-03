Sanjuaninos están varados en México y les ofrecen traerlos por 2 mil dólares

En México también hay sanjuaninos que la están pasando mal. A diferencia de quienes están aislados en Madrid y Nueva York, dos de las ciudades más afectadas por el coronavirus, ellos no tienen cómo volver al país. En realidad tienen una sóla opción: la de depositar 1 dólares por pasaje.

Esto es lo que les está ocurriendo a Juan y su novia Julieta, dos provincianos que están varados en la ciudad de México. Ahora están alojados en la Embajada Argentina, donde les ofrecieron un refugio momentáneo y algunos víveres. Sin embargo los invade la incertidumbre y preocupación, como pasa con otros argentinos que están en su misma situación.

"A las aerolíneas como Latam no les conviene llevar gente a Santiago y Buenos Aires porque al estar cerradas las fronteras, los aviones vuelven vacíos. No es una cuestión sanitaria, sino económica. Y no están dando la cara. Cancelan y dejan que todo se resuelva vía judicial", comentó Juan a Tiempo de San Juan.

La única salida es la de abonar un pasaje que en moneda nacional alcanza los 90 mil pesos, pero tampoco es seguro. "Hay empresas privadas que nos pueden llevar pero tenemos que pagar mil dólares. Y acá hay niños, gente adulta, enfermos, y nos quedan tres días más para abaratar gastos de hospedaje, comida y demás. Es una situación complicada. Nos dan la posibilidad de volver por un valor muchísimo más elevado. Nadie puede pagar eso. Además no nos garantizan que lleguen a destino. Hasta el domingo tenemos un panorama negro", apuntó.

