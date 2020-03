Astudillo y Machuca, en aislamiento tras ir a una zona de riesgo

Tras volver de la Feria Minera PDAC, las dos máximas autoridades de Minería de San Juan, Carlos Astudillo y Eduardo Machucha, decidieron ponerse en un aislamiento voluntario, según confirmaron desde prensa del ministerio. Es que si bien los dos funcionarios no estuvieron en un país considerado de riesgo, desde la organización del evento avisaron que durante los días en los que se realizó hubo un visitante que confirmó que tenía coronavirus.

La feria fue a principios de la semana pasada. Los días 2 y 3 de marzo Argentina participó en varios algunos paneles e incluso el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, fue el encargado de disertar como invitado cuando la provincia pudo mostrar sus potenciales mineros. Además en la feria estuvo el sanjuanino Alberto Hensel, Secretario de Minería de la Nación, y al menos un empresario sanjuanino, el presidente de la Cámara Minera de San Juan Mario Hernández.

La comitiva argentina pasó los días siguientes a su llegada de Toronto con normalidad y sin presentar ningún tipo de síntoma. Fue recién este miércoles cuando la organización de la PDAC se contactó con las 25.000 personas que estuvieron en Canadá para informarles que debían tomar precauciones.

Las probabilidades de contagio que vivieron los argentinos son muy bajas, ya que incluso están cerca de cumplir el tiempo de cuarentena previsto. Pero a pesar de esto, al enterarse, los funcionarios mineros de San Juan decidieron guardar una cuarentena preventiva hasta que se cumplan los 14 días.

En cuanto a Hensel, tal como el resto de la comitiva no tenía que aislarse (Canadá sigue sin ser zona de circulación de virus) y según publicó Infobae no lo había hecho días antes. No se confirmó si el secretario luego de recibir la comunicación de Toronto decidió hacer la cuarentena preventiva.