El emocionante agradecimiento de la joven sanjuanina que quiso acabar con su vida al rugbier que la salvó

Juan Pablo Reina Nacusi salía de entrenar como todos los días de Huaziul Rugby Club, club donde se desempeña como deportista. Sin pensarlo, o quizás, pensando en décimas de segundo, efectuó una maniobra cinematográfica que impidió que una joven acabara con su vida tirándose por el puente de la Circunvalación. Todo esto ocurrió en la noche del pasado jueves.

“Iba por Circunvalación y justo veo a una chica que estaba del otro lado de la baranda del puente. Al principio pensé que quería bajar por el costado, pero delante de mí estacionó una moto y me bajé de la camioneta y empecé a correr. Apenas llego, la agarro y la abrazo, junto con el otro chico que me ayudó a sostenerla y después llegó más gente”, sostuvo Juan Pablo en diálogo con Tiempo de San Juan.

“Yo creo que nunca me vio”, indicó el rugbier sanjuanino de 24 años, que luego agregó: “Ella estaba muy shockeada por la situación. Al principio me pedía que no la ayudara y después se dejó ayudar. Justo pasó una ambulancia, se bajaron los enfermeros y llegó más gente”.

¿Qué sensaciones le dejó haber salvado una vida de esa manera? “Un poco de satisfacción cuando logramos que ella vuelva para el lado del puente. Después me quedé pensando en todo lo que hubiese pasado si se caía o cosas así. Por suerte, no pasó”, respondió.

Según relató Juan Pablo, al rato llegó la Policía y se la llevó. Pero en horas de la noche del viernes, casi 24 horas después de lo acontecido, la joven que quiso suicidarse lo buscó por Facebook y le agradeció por su acto heroico: “Realmente no me lo esperaba”, contó el rugbier.

En las últimas semanas, tanto el rugby como sus practicantes quedaron en el ojo de la tormenta por lo ocurrido en Villa Gesell y Juan Pablo se animó a opinar al respecto: “Siempre mi postura fue que los que lo hicieron, lo hicieron por una decisión personal. El rugby no tiene nada que ver, quizás les dio herramientas para tener más fuerza que otra persona, pero creo que el rugby no tiene nada que ver. La imagen negativa está, no sé si esta actitud mía ayuda, quizás un poco pero la imagen negativa es difícil de sacarla”.