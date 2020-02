Tía de la menor que deambulaba sola: "Tenía garrapatas, ampollas en los pies y mucho hambre"

El caso de la menor de tan solo 2 años que fue encontrada deambulando sola por una calle de la villa cabecera de Valle Fértil, sigue generando polémica a medida que se conocen más detalles del lamentable episodio. En esta oportunidad fue la tía abuela de la menor quien rompió el silencio y contó cómo recibió a la pequeña el pasado sábado en horas de la madrugada, después de varios intentos en vano de la policía por localizar a la madre biológica o algún familiar que se hiciera cargo.

La Tía de la menor dice que las marcas sería producto de garrapatas.

“Aquella noche fue un vecino quien la encontró y fueron a llevar a la niña a la casa de mi mamá biológica que en ese momento no estaba porque falleció una hermana nuestra y estaba en la capital haciendo esos trámites, estaba mi sobrina y mi hermana, pero no la recibieron porque la madre de la niña es muy conflictiva. Por eso mi sobrina llamó a la policía para que la ubiquen a la madre de la niña pero fue en vano” sostuvo la mujer que ahora tiene a la menor en su propia casa hasta que la Justicia decida quién será el tutor de la menor. La misma identidad se reserva con la finalidad de salvaguardar a la pequeña.

También tenía una quemadura de un aparente caño de escape de moto.

La momentánea tutora es una mujer que vende semitas y tiene 3 hijas que educó como madre soltera. La misma afirmó en Tiempo de San Juan que “esa noche a la niña no la quería recibir nadie, primero en la casa de mi madre no podían, después su otro abuelo le dio 200 pesos a la policía que la llevaba y dijo que tampoco se iba a hacer cargo, es así como llegó a mi casa a eso de las 2 de la mañana en muy mal estado. Lloraba desconsoladamente, tenía ampollas en los pies de tanto caminar, solo tenía puesto el pañal que estaba tan pesado que no podía caminar, y mis hijas le sacaron garrapatas de todo el cuerpo” contó con la voz temblorosa a este diario.

La cuidadora remarcó que no tenía ninguna vacuna y que los dientes estaban en mal estado.

La vendedora de semitas no lo dudo ni por un minuto. “Yo vivo en Usno y la verdad es que no tengo recursos, pero al verla me partió el corazón, estaba muy maltrata, imagínese que esa pequeña tiene casi dos años y no tiene ninguna vacuna puesta, en el cuerpo tiene marcas de quemaduras, y su madre siempre le pegaba y se iba a tomar por ahí” afirmó.

Al día siguiente, la mujer contó que “la niña de apoco dejó de llorar desconsoladamente y empezó a comer, tenía mucha hambre, y un llanto porque no nos conocía, a parte me la entregaron sin ropa, solo con un pañal muy sucio, una vecina nos regaló un pañal y después la chica policía nos ayudó un montón, por eso hoy gracias a dios puedo decir que se encuentra muy bien, pero tengo miedo” dijo. Y explicó que “el miedo es de que vuelva a estar con su madre biológica que claramente la trataba muy mal, a mi me gustaría que se quedara con nosotros, yo quiero adoptarla y a pesar que no tengo mucho dinero se que la vamos a poder sacar adelante, ella se merece algo mejor” contó sin poder aguantar la emoción.