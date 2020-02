San Martín: le robaron el loro a un jornalero que lo tuvo por 40 años

En el departamento de San Martín ocurrió un hecho lamentable para Mario Guzmán, un hombre que trabaja de jornalero en la Finca La Evelina, ubicada en calle Divisoria y Zapata. Al mismo le robaron su mascota de toda la vida. Un loro que estuvo en su familia por más de 40 años.

La familia Guzmán publicó en su cuenta de Facebook la foto del lorito con la siguiente descripción: "Soy Diego Armando, tengo 40 pirulos, vivía plácidamente en mi finca junto a mi compañero Mario que siempre se preguntaba con quién iba a quedar cuando él se muriera. Me atendía súper bien y hasta me sentaba en la mesa de invitados. Porfa si alguien me ve, llévenme con mi dueño" contaron.

Hasta el momento no hay mayores detalles al respecto.