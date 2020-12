Arranca la vacunación en San Juan: qué harán los médicos y enfermeros sanjuaninos

La vacuna, otra nueva fuente para alimentar la grieta en Argentina. Un grupo de la población, que encolumna dirigentes políticos y mediáticos, está en contra de vacunarse porque argumentan que no hay suficientes estudios científicos que respalden la vacuna rusa con la que se estrenará el operativo sanitario más importante de la historia moderna del país. Por el otro, el gobierno y gran parte de la comunidad científica, alentando la vacunación como principal arma para combatir esta pandemia mundial. En este contexto el 29 de diciembre arranca la campaña de vacunación en San Juan, los primeros que están en la lista son los médicos y enfermeros que están en primera línea peleando contra el Covid-19.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Mario Penizzotto, dijo que hasta ahora no ha tenido contacto con profesionales de la salud que no quieran vacunarse. El respaldo de la ANMAT ha sido clave para que dieran el paso, explicó el dirigente. "Es un hito comenzar con la campaña de vacunación, es una luz al final del túnel. No he escuchado a ningún miembro de la entidad que se vaya a negar a vacunarse, pero como es voluntario dependerá de cada uno. Para cualquier persona que trabaja en Salud y conoce, es lógico aplicarse la dosis de la vacuna", indicó.

Sobre los laboratorios que se dedican a la fabricación de vacunas, Penizzotto los calificó de muy serios. "Los rusos van a fabricar la mejor vacuna para su población. El respaldo de la ANMAT es clave, es un organismo serio que sale a respaldar medicamentos que cumplen con los avales científicos", apuntó.

El secretario general de ATSA San Juan, Alfredo Duarte, representa a los enfermeros sanjuaninos. "Hay predisposición para vacunarse pero hay mucha desconfianza. En general están dispuestos vacunarse, hay interrogantes en función de lo que se dice. Queremos confiar que la vacuna cumplió con todos los procedimientos. Todos estamos esperanzados en que la vacuna cumple con una misión específica", aseguró el sindicalista.

Para Duarte pesará la responsabilidad individual de los trabajadores de la sanidad. "Es cierto que la cantidad de vacunas no alcanza para todos", cerró el dirigente gremial, pero esperan que la cobertura sea total en los próximos meses y que se cumpla el calendario previsto.

El operativo de vacunación busca incluir a 255.804 personas en San Juan. Se usarán 260 vacunadores que trabajarán en binomios. En cada centro habrá además asistentes, supervisores de circuitos y oficiales de triage que dirigirán la espera y circuitos de vacunación, el equipo de logística del programa que es de 5 personas, personal de apoyo y voluntarios, además de profesionales de salud mental.