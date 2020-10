Escándalo en Angaco: ¿tenía coronavirus y fue a un baby shower?

El domingo anterior se habría realizado en Angaco una celebración que no está permitida por los protocolos de seguridad de la fase que está atravesando San juan: varias personas se reunieron en un baby shower.

Pero el dato más preocupante llegó dos días después, cuando uno de los asistentes dio positivo por coronavirus.

El intendente Carlos Maza Peze, según publicó Diario de Cuyo, aseguró que “me han informado sobre el caso autoridades del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Seguridad”.

“Hasta el momento hay un solo caso confirmado. Se trata de un hombre joven que vive con su pareja y sus hijos en el barrio Presidente Perón, de Las Tapias, y que permanece aislado con ellos en su domicilio. Hay que agregar que, en ese barrio también hay otras familias aisladas que están esperando el resultado de hisopados”, agregó.

“El tema es que, este hombre participó el domingo pasado en este baby shower que se realizó en el barrio El Bosque, en Villa El Salvador”, apuntó.

Tras revelar que aún no hay información sobre si la mujer embarazada se contagió o no, informó que “sabemos que son muchas personas, no sé cuántas específicamente, pero se cree que incluso son más que la cantidad que está informando la familia”.