Paranormal: la historia de la enfermera sin rostro que deambula en el hospital César Aguilar

Dicen que la ven en la noche. Dicen que lleva puesto su uniforme. Dicen que circula por los pasillos del hospital César Aguilar, de Caucete. La historia de la enfermera sin rostro del nosocomio caucetero es muy conocida por los vecinos del departamento del este.

La página de Facebook Caucete Paranormal consiguió el testimonio de una persona que dice haber visto a la enfermera. "Recuerdo que hace una par de años estuve internado por una afección respiratoria que padecí, no era necesario que me acompañen o cuiden en la noche, es por eso que estaba sola en mi habitación, era la única en aquel cuarto pues no había nadie más internado, solo una cama vacía a mí lado. Cuando la noche llegó y el movimiento natural del hospital y sus trabajadores cesó, el silencio y la poca luz se apoderaron del lugar. Por el tratamiento de corticoides que me realizaban, permanentemente tenía mucho sueño y fue en una de esas oportunidades que dormía y un ruido de una silla corriéndose en el piso me despertó. Abrí mis ojos y vi una enfermera de espaldas a mí cama que arreglaba mí suero...lo que me llamo la atención fue que en ningún momento se giró hacía mí, ni me dio la cara, ni tampoco me preguntó nada...movió el suero...lo acomodó y salió de la habitación sin emitir palabra. No pasaron ni tres minutos para que otro enfermero ingresara a mí cuarto, me saludo y se dispuso a hacer el mismo trabajo que ya había hecho la enfermera", relató la mujer.

El nombre de la enfermera sin rostro es Alicia, creen que trabajó en 1975 y que era oriunda de Las Casuarinas, 25 de Mayo. Aparentemente la mujer habría fallecido víctima de un accidente de tránsito cuando se dirigía a su trabajo.