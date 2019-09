Luego de bancar al jefe, renunciaron dos compañeros de la locutora agredida

Continúa el escándalo en las radios FM Bohemio y de Clásicos tras la violencia de género que provocó el jefe de ambas emisoras a la locutora Claudia Vázquez el pasado martes cuando la mujer estaba en el aire conduciendo su programa. Ante esta situación, los oyentes llamaron al 911 para socorrer a la mujer.

Los empleados del dial salieron a bancar a Rodolfo Ridao en un video emitido a horas del escandaloso hecho. Tras esta polémica decisión Cristian Navas Figueroa y Sergio Carelli presentaron la renuncia en solidaridad de su colega. Además, hicieron su descargo en su cuenta personal de Facebook explicando el porqué de la decisión.

Cristian Navas Figueroa

Figueroa es locutor de la radio de Clásicos y trabaja desde hace un buen tiempo prestando sus servicios. El sanjuanino posteó lo siguiente: “Amigos y colegas, quiero comunicar públicamente mi renuncia a Radio de Clásicos. Y no creo oportuno haber participado en el video, intentando mantener nuestras fuentes de trabajo, siendo casi obligados a llevarlo a cabo. Y más allá de mis diferencias con Claudia, repudio de manera tajante y total; la violencia de género en todos sus aspectos. Tengo mamá, mujer y un bebé hermoso por el cual seguir luchando y trabajando. Pero no lo haré más desde un lugar donde siempre intentan inmiscuirte en problemas ajenos, en el que, por necesidad, no sé cómo hice para estar tanto tiempo. Buscaré un medio donde pueda trabajar tranquilo y brindar todo lo hasta hoy aprendido. Sepan disculpar el instinto por seguir trabajando”.

Sergio Carelli

Sergio Carelli es periodista de la misma emisora tomó la misma decisión que la de su compañera. Carelli publicó lo siguiente: Amigos/as, colegas, comunidad en general: Quiero comunicar públicamente mí renuncia indeclinable al programa Clásicos de Mañana y a Radio de Clásicos 90.9 . En la tarde de hoy grabé un video, conjuntamente con mis compañeros, defendiendo mí puesto de trabajo pero con la ÚNICA intención de exponer EL TIPO DE RELACIÓN LABORAL que YO mantenía con Rodolfo Ridao, en ningún momento me refiero ni me refería a la situación que se suscitó en Radio Bohemia por el simple motivo de que en ese momento yo no me encontraba en el lugar. Pido disculpas públicas si se interpretó de otra manera, o si no fui lo suficientemente claro. No es mí intención ofender a nadie y mucho menos a ninguna mujer, pero si así lo hice, PIDO DISCULPAS.

No es tolerable ni va a ser posible llevar a cabo un programa en una situación tan pero tan delicada y grave cómo esta, es por eso que decido dar un paso al costado, a pesar de lo difícil que puede ser conseguir trabajo y llevar adelante una familia hoy por hoy en la situación en la que vivimos.

Mí pasión por la radio es enorme, pero mí respeto ante semejante situación es aún mayor.

Gracias."

Vale destacar que el hecho sucedió el pasado martes cuando Claudia Vázquez se encontraba conduciendo su programa en FM Bohemia cuando Rodolfo Ridao, jefe de la emisora, irrumpió el estudio y maltrató a la locutora en el aire. Ante esta situación, los oyentes llamaron al 911 para socorrer a la mujer. La sanjuanina ya presentó la denuncia en la comisaría de la mujer.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.