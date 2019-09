La Dirección de la Mujer asistió a la locutora agredida por su jefe

A través de un comunicado oficial, la Dirección de la Mujer -dependiente de Desarrollo Humano- informó que intervino en el caso que involucra a una locutora sanjuanina que fue víctima de violencia de género en manos de su jefe y que tal episodio quedó registrado al aire, desencadenando una serie de hechos que dan cuentas de un verdadero escándalo.

Desde la dependencia del Estado sostuvieron que los equipos del Ministerio se contactaron con Claudia Vázquez y se pusieron a disposición de la comunicadora, una vez conocida su situación.

En el escrito, repudiaron la violencia de género que sufrió la mujer que hasta este último martes realizaba tareas como locutora en la radio Bohemia, cuya situación salió a la luz cuando el dueño de la emisora, Rodolfo Ridao, entró al estudio a los gritos durante la tanda publicitaria pero que por un error en el soporte tecnológico, salió en vivo y al aire, por lo que los oyentes dieron aviso a la Policía.

La Dirección de la Mujer, actuando en virtud de lo establecido en la ley 26485, se pone a disposición de todas las mujeres y disidencias a fin de brindar asesoramiento, contención, orientación y asistencia sociopsicolegal.

Reiterando la importancia de que los medios de comunicación incluyan la perspectiva de género en la cobertura de los hechos.

A fin de remover patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, la Dirección de la Mujer reitera que no existe ningún tipo de justificación o motivos para la violencia de género que no sean las relaciones de desigualdad de poder entre varones y mujeres en particular y de la violencia contra las mujeres en general.

Debemos abordar el tema como una problemática general y estructural mas que el solo énfasis en la particularidad de un caso.