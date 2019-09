Lo que todos quieren saber: ¿cómo estará el tiempo el “finde” primaveral?

Los nostálgicos del frío tendrán sus motivos para extrañarlo, porque tanto el sábado como el domingo serán días agradables y soleados en San Juan, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (esperemos que le pegue).

El sábado comenzará fresquito. Es que la mínima en horas de la mañana será de 3º, mientras que la máxima irá in crescendo hasta la noche, alcanzando los 23º. El cielo estará algo nublado, pero esto no va a significar que los sanjuaninos no puedan disfrutar del sol primaveral.

Ya para el domingo, la mínima será de 9º y la máxima de 21º, con suaves brisas provenientes desde el sector oeste y norte. El cielo estará despejado en la mañana, mientras que por la tarde estará ligeramente nublado y a la noche algo nublado.