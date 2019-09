Géminis, la DJ que hace mover a todos los sanjuaninos

Gema Martín es Géminis, la DJ que musicaliza las noches en San Juan. Cada vez es más reconocida por su trabajo, en el que afirma que predominan los hombres aunque ya no le hace caso a los que la subestiman. Conoce de música como pocos en San Juan, está al tanto de todos los lanzamientos y en sus sets tiene los mejores hits de la historia.

Empezó a poner música en el 2015. Se crió con sus hermanos que escuchaban canciones de los 80´y 90´, con cassettes de Ace of Base y de los Guns N´ Roses y también artistas como Los Brujos y “Los Redondos”. En su adolescencia escuchó mucho a Soda Stéreo y a The Ramones y también frecuentó boliches. Incluso afirmó que en un momento hasta fue “rollinga”. Después, le empezaron a gustar bandas como The Strokes o “El Mató a un policía motorizado”.

“No me gustaba la música que pasaban generalmente en los bares, y como otros amigos varones lo estaban haciendo, me dije: ¿por qué no lo puedo hacer yo?”, recordó Géminis. Empezó con solo una computadora, sin equipos ni nada, solo seleccionaba y ponía una lista. Un día le ofrecieron poner música en una fiesta y le gustó, entonces siguió por ese camino. En un principio ponía acompañada de otra DJ, pero desde hace un tiempo lo hace en soledad.

“En el género musical en el que yo transito no hay tantas pibas. Yo soy DJ, pero no produzco mis temas, aunque sí mezclo. Productor es cuando vos las hacés a las canciones, yo solamente las elijo y las mezclo teniendo en cuenta cuestiones como estilos, BPM, entre otras cosas”.

Empezó en la Casa Indie, que fue el lugar donde le dieron la gran oportunidad y donde pudo mostrar su talento. Luego, empezó a poner en Antares y duró mucho tiempo junto a su compañera. “Esa experiencia fue muy importante, ahí la gente nos conoció porque les gustamos”, afirmó.

En el último año puso música en el Punta Negra, participó de la Fiesta del Sol, también en Il Pilonte para el día del amigo, donde destacó que “fue muy importante” porque estuvo “en lo alto” y que nunca había estado así. “Es la fiesta que más me marcó, mucha gente no me conocía y le gustó lo que puse”, dijo.

En las fiestas y lugares donde le toca musicalizar, Géminis siempre trata de empezar tranquila: “Tengo muchísima música de todos los estilos que yo pongo: rock, pop y trap, también tengo reggeatón aunque cumbia y cuarteto casi que no tengo nada. Siempre trato de empezar ´tranqui´ y luego voy subiendo. Tiro unos ´hitazos´ para que la gente los disfrute, eso le encanta”.

“Los viernes trabajo en el Sushi Club del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Ahí me adecúo al ambiente, súper íntimo, tranquilo. Pongo chill, electrónica, pop. Pero si estoy en una fiesta con mucha juventud, pongo música bien arriba”, sostuvo.

Géminis siempre hace una lectura de la edad y de la cantidad de gente que hay. Es una observadora compulsiva que organiza su repertorio en base a lo que el público quiere, aunque no le agrada que le pidan canciones. “A veces me frustro cuando me piden cosas que nada que ver. Generalmente me muevo en un ambiente donde se escucha cierta música, pero cuando me piden algo distinto pienso que no la están pasando bien”.

“Es molesto a veces cuando te piden temas, porque quizás ya lo pusiste y te lo vuelven a pedir, o hay veces que no tienen nada que ver con lo que una está haciendo. Otras veces vienen a charlar conmigo y es como que yo tengo que estar pendiente de mi trabajo. Lo peor que te puede pasar es distraerte y que se te acabe un tema y quede un hueco insuperable”, contó.

También le gusta poner muchas bandas de San Juan: “Siento que hay que darles una posibilidad. Trato de no poner canciones que no me gusten, porque primero que nada disfruto lo que estoy haciendo. A veces lo tenés que hacer, pero bueno, mi idea siempre fue que me llamen a trabajar por mi estilo”.

Con respecto al trato en San Juan, dijo que es difícil porque no es un trabajo que esté bien remunerado: “No se considera que sos músico, ser DJ está muy subestimado. Esto lleva su tiempo, yo ensayo como si fuera una banda, me gusta estar siempre a tono con lo que va saliendo, siempre quiero estar actualizada”.