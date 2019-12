Emi Soler: la sanjuanina que con su voz conquista el mundo digital

Se cree con cierto escepticismo que en San Juan no se pueden encontrar artistas como los que se ven en Got Talent, La Voz o Talento Argentino. Pero no es así, la provincia es una cantera de jóvenes que a muy corta edad ya muestran capacidades que superan las expectativas. Talentos con los que se nace y que con el tiempo maduran.

Emi Soler es uno de estos casos. La joven sanjuanina tiene 17 años y ya aparece catapultada como una cantante que aspira desde muy temprano a conquistar el mundo digital y los escenarios globales. Y apenas acaba de lanzar su primer EP, Little girl, en las plataformas. La cantautora realizó la composición musical con ayuda de un productor e incluso fue quien escribió las letras cargadas de poesía.

Es compositora y escritora de sus propias canciones.

Su voz tiene la cuota justa de dulzura y armonía, pero a la vez contrasta con una potencia que recuerdan a las viejas melodías de Aretha Franklin y el jazz de Amy Winehouse .Un estilo poco explorado hoy en día y que exige un entrenamiento constante para marcar la diferencia. Cuando uno conoce a Emi y la escucha cantar, lo primero que se le pasa por la cabeza es preguntarse:¿de dónde sacó esa voz?, o ¿cómo lo hace? La respuesta es un misterio, pero algo sí es seguro; la joven promete revolucionar la escena musical con su talento y su historia personal.

La música negra está claramente en sus influencias, y así como se decía que Winehouse tenía un “alma negra” por inspirarse en el viejo gospel que explotó en su momento Nina Simone o Roberta Flack, en la artista sanjuanina está marcado ese palo. Porque tiene una forma de colocar la voz utilizando todos los resonadores faciales y nasales como hicieron estas grandes mujeres de la música.

Se recomienda fervientemente que mientras el lector repase esta nota, aplique play al siguiente video de la artista sanjuanina para poder apreciar su música desde casa, el trabajo o donde sea. Porque se puede estar en San Juan o en Singapur, y poder escuchar desde cualquier lado el talento de Emi Soler que ya recorre el mundo en todas las plataformas digitales. Su primer EP con 5 temas producidos netamente en la escena local ya está para ser escuchado en Spotify, Youtube, Amazon Music y Apple Music.

En una charla con este diario la cantante contó que las canciones del disco “son todas experiencias mías que las hice canción". "Las escribí en el periodo de edad de los 13 a los 17 -contó- y son letras muy sentidas porque son experiencias personales que me fueron pasando”.

Historias de amores y de desamores que en la adolescencia toman una fuerza inevitable, una forma de ver el mundo con pasión, dejándolo todo como si el mundo entero dependiera de eso. Una visión de ver el amor que con los años a veces se pierde o se olvida más fácil. Esa fuerza está plasmada en el EP. ¡Pero ojo! no todas son canciones para adolescentes.

Conocé la historia de Emi Soler, en el siguiente video:

“El disco se llama Little Girl y está inspirado en un momento muy difícil de mi vida donde no sabía cómo salir de esa situación. Recuerdo que vi una foto mía de cuando era una niña y eso me dio fuerza para salir y ser la persona que soy ahora” afirma Emi sobre la tapa del disco y una de las canciones más importantes en su naciente carrera.

Estos son los links para poder escuchar Little Girl, un disco que emergió de una vida rodeada de música y artistas, que surgió en San Juan y que pretende con sus propios fundamentos recorrer el mundo digital con las plataformas que revolucionaron el mundo de la música.

Emi empezó a cantar desde muy pequeña y a los 11 decidió hacerlo de manera profesional. En el instituto Acapella dio sus primeros pasos comenzando con la comedia musical como puntapié y a los 13 se animó a escribir sus propias canciones. Después de ese camino recorrido lanzó su primer EP con 5 temas propios que fueron producidos con ayuda de Benjamín Hernández y con Nicolás Peinado en el diseño de tapa.

Fotos: Gabriel Iturrieta