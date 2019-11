Dos cuadras de cola por diez puestos de trabajo en un mayorista sanjuanino

View this post on Instagram

u26a0ufe0fBu00daSQUEDA DE PERSONALu26a0ufe0f Nos encontramos en bu00fasqueda activa de personas para ocupar puestos de ud83dudd38Cajeros y ud83dudd38Repositores. Requisitos: - Presentarse por el local con el CV en mano. - Tener experiencia en ambos rubros.