¿Cuál es el viento más frecuente de San Juan?

Sin lugar a dudas, una de las cuestiones con la que tenemos que lidiar los sanjuaninos es el viento, que además es seco y aunque cerremos herméticamente todas las puertas y ventanas, deja absolutamente todos los muebles del hogar con una capa de tierra. La pregunta que nos surgió en Tiempo de San Juan es: ¿cuál es el viento más frecuente en la provincia? Para resolver esta duda, charlamos con el especialista en climatología Germán Poblete, quien se encuentra encabezando un proyecto de investigación sobre el tema.

Para Poblete, “en una investigación preliminar que hemos hecho desde el año 2000 hasta hoy, el promedio de cantidad de vientos Zonda por año es de ocho. El que es más protagónico en San Juan es el viento Sur, que no solo tiene mayor frecuencia sino que muchas veces es más violento”. Además, informó que, a diferencia del viento Zonda, aún no tiene datos estadísticos precisos sobre el viento Sur porque están el proceso de ser analizados, pero que sí es notoriamente más frecuente. Incluso, sostuvo que “el Sur es protagónico y el Zonda es eventual, aunque no por eso deja de ser típico”.

Sorprendentemente, este año hubo hasta el momento solo tres vientos Zonda intensos (muy por debajo del promedio anual), el 24 de junio y el 21 de julio, además de uno a principios de septiembre que se considera “súbito”, ya que aparece en la madrugada, sin que haya calor solar ni flujo tropical, y levanta la temperatura en medio de la noche. Para el climatólogo, “desde el año 2000, el zonda ha tenido una fluctuación anual de entre 4 a 15 por año, con una media de 8. El mínimo de 4 fue en el 2012, y el máximo de 15 fue en 2002”.

El proyecto que Germán Poblete dirige se llama “Análisis dinámico de los eventos extremos térmicos, hídricos y eólicos en el escenario del cambio climático global”, y lo lleva adelante en el Instituto de Geografía Aplicada de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.