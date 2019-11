Alucinación en una fiesta de disfraces por un Freddie Mercury sanjuanino

El sábado pasado en una fiesta privada de disfraces en Rivadavia, un imitador del cantante Freddie Mercury hizo alucinar a los más de 1500 espectadores que estuvieron presentes. La interpretación fue solo actoral, pero la caracterización del ex cantante de Queen superó todas las expectativas. Detrás del disfraz, Juan Cruz “Mocha” Pelegrina habló con Tiempo de San Juan y contó la experiencia.

“Las generaciones más jóvenes no son contamporáneas a Queen y a Freddie, entonces era difícil que impactara porque no es lo mismo que imitar a alguien de la música popular actual. Fue un desafío muy grande transmitir lo que era Freddie a una generación que prácticamente no lo ha visto y eso se logró, digamos que se cumplió el objetivo”, afirmó “El Mocha”.

Ante la pregunta de cómo fue que se le ocurrió imitar a Freddie Mercury, respondió: “La idea nació cuando fui a ver la película Bohemian Rhapsody. Ahí guardé la idea porque sabía que en algún momento iba a tener la oportunidad así que cuando me llamaron para la fiesta de disfraces y me propusieron hacer un show me cayó la ficha”.

Hace aproximadamente dos meses le propusieron esto y automáticamente empezó a preparar el personaje. “La película la vi seis veces entera, además de varios recitales que vi más de quince veces. Lógicamente iba anotando todos los movimientos y los pasos característicos, después los estudiaba y los ensayaba hasta que me salían”, sostuvo Juan Cruz.

El sábado mismo de la fiesta estuvo prácticamente todo el día preparándose. Primero en la peluquería y luego en el maquillador, donde estuvo dos horas y media para poder llegar a lograr la silueta facial de Freddie. El bigote y el traje los alquiló en Garabatos, una tienda de cotillón donde hasta le hicieron toda la vestimenta a medida. El costo de todo eso quedó a cargo de quienes organizaron el show, que quedaron más que conformes con la performance del imitador sanjuanino. Juan Cruz hizo todo el trabajo de la caracterización por su cuenta y sin ayuda de nadie.

Por último, sostuvo: “Seguramente voy a ir mejorando y perfeccionando al personaje, buscando algunos detalles que estaría bueno ajustarlos”.