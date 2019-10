Clausuraron con una dura multa a un conocido restaurante sanjuanino: ¿por un insólito motivo?

Un comunicado comenzó a circular durante la tarde de este viernes vía WhatsApp, sobre la clausura de un local de comidas céntrico. Se trata del reconocido restaurante sanjuanino, Rocknrolla, ubicado en la intersección de Lateral de Circunvalación y Avenida Libertador, en Capital, el cual fue clausurado el pasado jueves en la noche. Les impusieron una dura multa: deberán cerrar sus puertas por diez días.

Según informaron, la clausura se debe a que infligieron el artículo 141 de la ley 941-R. El mismo recita:

El que permita la presencia o permanencia de menores de dieciocho (18) años en establecimientos y horarios destinados a mayores de esa edad, aun cuando lo hicieren acompañados de sus padres, tutores o guardadores, o el que permita la presencia o permanencia de mayores de dieciocho (18) años en establecimientos y horarios destinados a menores de esa edad será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta mil jus (1.000 J), inhabilitación, clausura y/o arresto de hasta quince (15) días.

Es decir, el Código de Faltas impide la presencia de menores -aunque estén acompañados de sus padres- en establecimientos destinados a mayores de edad. Al parecer, un control llegó al restaurante, pasadas las 22, encontró una familia con menores cenando en el lugar y ese fue el motivo de la clausura.

Desde el local comercial no dudaron en expresar su descontento en el comunicado: "Una ley que no es razonable en los tiempos que corren; no es razonable que a las 22 horas o a las 2:30 una familia no pueda disfrutar de una cena en un restaurante. Y eso es precisamente lo que se está juzgando. Rocknrolla permitió que una familia, padres con sus dos hijos de 13 y 15 años cenaran en el local. No había espectáculo nocturno, no había riesgo para la salud física y moral de los menores".

"El daño es tal que genera un quiebre económico tan grande, no solo a nosotros sino a todos los que hacemos Rocknrolla, empleados, proveedores que son nuestro principal sustento, como así también la cantidad de familias que con su sueldo se ven perjudicadas directamente con esta ley absurda e injusta, sumado a que la situación del país no ayuda", finalizó el comunicado de la empresa.