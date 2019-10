Punto por punto, en qué discriminó la locutora según el INADI

El caso de la locutora Natalia Vargas no deja de generar repercusiones por programa radial difundido abiertamente al público, donde la comunicadora se refiere en términos discriminatorios a tres jóvenes candidatas a embajadoras del sol por Jáchal. En su audio las menciona como "tres negritas que no das ni cinco centavos"; “con estos bagres que va a haber pasarela” y “"haciendo la gran Yeni, abriéndose de piernas" entre otras afirmaciones que ahora el Inadi de San Juan analiza en detalle por la gravedad del asunto.

Según afirmó Silvia Martin a cargo del Inadi en San Juan “en base a la denuncia que realizó el intendente de Jáchal hemos empezado a trabajar en las declaraciones de la locutora, que son altamente discriminatorios y tienen varios puntos a tener en cuenta” sostuvo.



En detalle la funcionaria explicó que “la locutora agrede de distintas maneras no solo a las candidatas sino a las mujeres en general, en primer lugar hay una clara intención de maltrato al aspecto físico cuando se refiere a estas como ´tres negritas que no les das ni cinco centavos´ pero también apunta a una discriminación a un grupo socioeconómico en particular. Lo reafirma en detalle cuando dice en uno de los momentos más graves del audio que las candidatas están ´haciendo la gran Yeni, abriéndose de piernas´ refiriéndose de manera despectiva a un grupo social como son las mujeres que ejercen la prostitución, y es precisamente lo que nos dedicamos a combatir en esta institución” afirma.

Si bien todas las agresiones que entraron en consideración fueron catalogadas “como gravísimas, no solo por el contenido en sí sino porque la locutora es una comunicadora social con una responsabilidad clara con la sociedad, también porque es humillante la forma de relacionar problemas de las minorías sociales o los sectores marginados y reírse de ellos”. Entre esas declaraciones entran momentos donde se refiere a las candidatas como prostitutas porque afirma que "cobraban por hora". Y luego siguió generando el mismo tipo de aberraciones con una descripción de cada una de las candidatas sumando más agresiones y frases violentas contra cada una de ellas, esta vez en particular. "Se puso una camisita demasiado apretada arriba, yo creo que esta niñita no tiene demasiados atributos", "se ha pintado los labios morados, es oscurita de cara", "esta es gauchita", "se le notan los cachos de grasas" o "es una teñida ye está haciendo trompita" son algunas de las violentas frases con las que la violenta locutora describió a las tres mujeres. Todas estas consideraciones están siendo analizadas por el Inadi para presentar ante la justicia un informe que sin dudas puede complicar a Vargas cuando la justicia aborde el caso.

Mientras tanto Silvia Martín afirmó que “no va a haber audiencia de conciliación. Ella va a tener 10 días para responderla sobre los hechos y presentar pruebas a su favor. Después se va a dictaminar en Buenos Aires sobre su caso y si bien el Inadi no puede aplicar sanciones, en definitiva esto va a poder ser utilizado para reclamar daños morales. A través de este informe se presenta como una prueba que existió la discriminación”. Y para la justicia el Inadi es un órgano muy valorado con una opinión concreta.