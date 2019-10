Carnaval anticipado en San Juan: vuelve Agarrate Catalina

View this post on Instagram

El su00e1bado pasado cantamos en un escenario rodeado de la naturaleza increu00edble de Calingasta. Compartimos una noche u00fanica con @ibrahim.ferrer.jr y un pu00fablico maravilloso. Ya queremos volver!ud83cudf89#ConciertodelasAmu00e9ricas #SanJuan #Calingasta #CerroAlcazar