Vuelve un clásico de la noche sanjuanina: el Chill Out

"Sus comienzos fueron frente a la Plaza de Concepción, en donde conocí a la que hoy es mi mujer Norita (Mergó) y a la que le prometí comprar el lugar para que no la saludaran tanto sus amigos ... (risas)... Ahí nació el Chill Out, este bar que tenía mucha música especial que tenía buen sonido y donde había una sola ley, que es aquella que apunta a no tener normas siempre que no moleste a los demás", explicó Buonamico.

El empresario también reveló que, al principio, el bar fue un problema para los vecinos que se quejaban y que tras 6 años fue este el motivo por el que cerró.

Ahora, el productor planea el regreso del Chill Out y las redes estallaron con la noticia. "Los invitamos a vivir, 20 años después una situación similar. Este bar marcará una situación similar con el pasado, en un momento de chatura infernal musical, Chill Out volverá con Pink Floyd, Eric Clapton, la movida nueva electro andina... Como siempre primero es la música y luego a los tragos y a la cocina", adelantó.