¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

San Juan tendrá este martes una jornada marcada por la inestabilidad y la presencia de chaparrones aislados en distintos momentos del día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana comenzará con cielo nublado, una temperatura mínima de 20 grados y vientos del sector Este que soplarán entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia el mediodía y la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras el cielo se mantendrá con chaparrones intermitentes. La temperatura rondará los 22 a 23 grados, con vientos persistentes del Este y ráfagas fuertes.

Por la noche, el SMN anticipa que el cielo seguirá mayormente nublado, aunque con baja probabilidad de lluvia —entre el 0% y el 10%—. La temperatura descenderá a 21 grados y el viento rotará hacia el Noreste, disminuyendo su intensidad pero manteniendo ráfagas que podrían llegar nuevamente a los 50 km/h.

