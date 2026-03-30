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Vuelve la experiencia de Senderismo bajo la Luna Llena muy cerca del Gran San Juan

La actividad se realizará este miércoles, previo al inicio del fin de semana largo de Semana Santa. Los detalles a tener en cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Senderismo bajo la Luna Llena en San Martín.

Senderismo bajo la Luna Llena en San Martín.

Con una propuesta que combina naturaleza, aventura y conocimiento, el departamento San Martín vuelve a ofrecer una experiencia única: senderismo nocturno bajo la luz de la luna llena. La actividad se realizará este miércoles 1 de abril desde las 18:00, como antesala del fin de semana largo de Semana Santa, invitando a los participantes a disfrutar de un recorrido diferente muy cerca del Gran San Juan.

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La Municipalidad de San Martín convocó a vecinos y visitantes a sumarse al “Sendero de la Luna Llena”, una iniciativa que se desarrolla desde el Complejo Ceferino Namuncurá y propone recorrer paisajes naturales en un entorno completamente distinto al habitual: la noche iluminada por la luna.

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El circuito, de dificultad media, está pensado para quienes buscan una experiencia activa en contacto con la naturaleza. A lo largo del trayecto, los participantes podrán vivir el particular momento de la salida de la luna llena, generando un ambiente ideal para la contemplación y la conexión con el entorno.

Además del senderismo, la jornada incluirá una instancia de observación astronómica guiada por el astrónomo Antonio Alejo, quien brindará información sobre el cielo sanjuanino, sus características y particularidades.

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Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a ofrecer una manera diferente de descubrir los paisajes de San Martín, integrando actividad física, aprendizaje y disfrute del entorno natural en una experiencia pensada para todo público amante de la aventura.

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