Vuelve la experiencia de Senderismo bajo la Luna Llena muy cerca del Gran San Juan

Con una propuesta que combina naturaleza, aventura y conocimiento, el departamento San Martín vuelve a ofrecer una experiencia única: senderismo nocturno bajo la luz de la luna llena. La actividad se realizará este miércoles 1 de abril desde las 18:00, como antesala del fin de semana largo de Semana Santa, invitando a los participantes a disfrutar de un recorrido diferente muy cerca del Gran San Juan.
La Municipalidad de San Martín convocó a vecinos y visitantes a sumarse al “Sendero de la Luna Llena”, una iniciativa que se desarrolla desde el Complejo Ceferino Namuncurá y propone recorrer paisajes naturales en un entorno completamente distinto al habitual: la noche iluminada por la luna.
El circuito, de dificultad media, está pensado para quienes buscan una experiencia activa en contacto con la naturaleza. A lo largo del trayecto, los participantes podrán vivir el particular momento de la salida de la luna llena, generando un ambiente ideal para la contemplación y la conexión con el entorno.
Además del senderismo, la jornada incluirá una instancia de observación astronómica guiada por el astrónomo Antonio Alejo, quien brindará información sobre el cielo sanjuanino, sus características y particularidades.
Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a ofrecer una manera diferente de descubrir los paisajes de San Martín, integrando actividad física, aprendizaje y disfrute del entorno natural en una experiencia pensada para todo público amante de la aventura.