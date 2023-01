Únicos e inconfundibles: la paella de Los Gómez, un plato fuerte y de generación

Hace un par de meses, todo era incógnita para el que pasaba o para el que acostumbraba ir a comer a Los Gómez . Es que por 'circunstancias de la vida' tuvo que cerrar su lugar histórico de la calle General Acha y mudarse. Sin embargo, nunca se sacaron los delantales y pusieron manos a la obra en una esquina particular de Rawson. Tiempo de San Juan conversó con Cristina, hija de Miguel Gómez, quien comentó un poco de esta pasión y esta nueva casa que se abrió por amor y para mantener la tradición.

Antonio e hijos , cómo no reconocerlos. Cristina expresó que el local céntrico y de toda la vida puso punto final, pero que nunca soltaron sus herencia y salieron a hacer felices a los sanjuaninos con las espectaculares y características paellas.

"La reabrimos el 28 de septiembre. Hicimos la inauguración con gente allegada y los vecinos con una paella de bienvenida. El local de calle General Acha se cerró para siempre y por ahora la única que tenemos es la de Rawson, en Mendoza y Laprida".

La hija de Miguel Gómez mencionó que ellos son la tercera generación y que su legado es mantener por siempre el plato fuerte: la paella.

"Nosotros somos una tercera generación. Hace un par de meses la de General Acha se cerró y abrimos una nueva en Mendoza y Laprida, en Rawson.Eso fue un dolor inmenso porque es algo que llevaba 60 años ahí, pero hay circunstancias de la vida que no podíamos seguir más en ese lugar", comentó sobre el tradicional lugar y que los marcó por 60 años.

Y sobre la pregunta del millón, el ¿Cómo mantener su plato en el tiempo?: misma medida, pizca y la infaltable mano de chef...

"La escuela es la misma para la paella. En mi familia si sos un Gómez y no sabes hacer una paella, es imposible que eso pase. No se puede no saber", relató entre risas Cristina, quien además cerró y dijo que peleará fuerte en un futuro la típica 'milanga'.