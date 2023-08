Una sanjuanina sorprendió a todos en el final del programa de Darío Barassi y ganó

Después tuvo otra prueba grande elegir un cartel si perdía todo o sumaba $150.000 pesos al pozo. Ella terminó escogiendo la que sumó y se le hizo un total que superaba los 300.000 pesos.

Barassi feliz porque había ganado una sanjuanina en su programa le dio la posibilidad de duplicar el dinero o llevarse la mitad del que estaba en el pozo.

Florencia Montero finalmente eligió “confiar en su instinto” y se quedó con la mitad, que era un poco más de $150.000.

No es la primera vez que va un sanjuanino a este programa de Barassi, antes fue Rocío Martín, otra conocida de este diario, y la casualidad que ambas estudian lo mismo y son muy amigas. La suerte de Rocío no fue la misma, ella si cayó porque no adivinó la palabra.

AHORA CAIGO - Programa 10/08/23

Rocío y Florencia: las sanjuaninas que sacaron una sonrisa en tiempos de pandemia

Ambas para ganarse una “changa” y para practicar lo que estaban estudiando salieron a las calles sanjuaninas haciendo el papel de mimos. Era el 2021 y el mundo estaba pasando por un mal momento por el coronavirus.

Ante este contexto, Florencia y Rocío salieron a las calles para alegrar un poco a la gente y les fue muy bien. Las felicitaron por su “arte callejero” y hasta recibieron una propina en dólares en una ocasión.