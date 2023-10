Una caucetera se quejó del telo lleno de moho y se viralizó: "El campo es más limpio"

"Hola buenas tardes quiero hacer mi descargo por que es una locura lo que cobran en el telo q esta en calle de la plata caucete es una mugre y todo está contaminado con mogo, sucio el piso, las sábanas re sucias es una asquerosidad,el baño con olor a orina de q hace tiempo q no lo limpian y encima cuando entras todo lleno de espinas", arrancó diciendo, indignada, Luz.

Pero el posteo no se quedó ahí sino que también se vio en la obligación de aclarar que no hubo pasión esa noche y que prefiere el paisaje natural de Caucete que volver a ese lugar. "Con mi novio cuando entramos no pudimos ni hacer nada por q se nos murió todo con ver la asquerosidad y encima reclamas y no te dan bola te dice q si no te gusta q te vallas creo q el campo es más limpio q ese telo", cerró.

La publicación recibió cientos de comentarios y se viralizó en las redes. Mirá.

publicación 1.jfif