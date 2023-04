Un show de stand up que combina el humor con temas tabú llega a San Juan

El sexo es un tema tabú aun en algunas personas, pero no para la sanjuanina Valeria Farfan , quien regresa a la provincia con un nuevo show de stand up donde propondrá reflexionar sobre la sexualidad con humor. La comediante, psicóloga, sexóloga clínica y especialista en educación sexual combina su conocimiento sobre el tema y el humor para tratar la sexología desde otro punto de vista.

De acuerdo a lo que señala, “S€xplota!”, el nombre de su unipersonal, es una propuesta llena de sorpresas, risas y otras picardías, combinando la comedia con la música, buscando decir las cosas de frente y sin vueltas.

image.png

“El público sanjuanino siempre que actúe me recibió con la mejor actitud muchas risas y aplausos. Espero que esta vez no sea la excepción. Recuerdo que la última vez que hice mi show fue una fiesta, así que me gustaría que esta vez también lo sea”, asegura la comediante que se estará presentando el viernes 5 de mayo en la Sala del IOPPS.