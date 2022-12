Un sabotaje al sistema eléctrico nacional complicaría el abastecimiento San Juan

Desde EPRE (Entre Provincial Regulador de la Electricidad) comunicaron que, según informaron las autoridades del sector eléctrico nacional, en la noche de ayer se dañó de forma intencional la estructura de una línea de alta tensión que se encuentra a 40 kilómetros de la ET Puerto Madryn, en la Provincia de Chubut. Esto provoca que el Sistema Argentino de Interconexión no reciba aproximadamente 1000 MW de generación muy importantes con las demandas actuales que hay en el país y en la provincia en particular.