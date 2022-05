Un "río de sangre" en Sarmiento complica a una bodega

La directora de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente, Carla Chirino , comentó el dialogo con Tiempo de San Juan que se trata de un dren (un desagüe) y no de un cauce del río o similar. Según las primeras presunciones, se trataría de un desagüe que utiliza una bodega de la zona. “Probablemente sea una contingencia con un tanque o de la planta de tratamiento de afluente, eso es lo que se investiga en este momento”, comentó la funcionaria. Para llevar tranquilidad, afirmó que el agua que circula por el dren no se utiliza para el consumo humano, de animales o sirve como agua de riego, pero aun así tratan de establecer las causas que llevaron a que el agua presentará un color bordó.

image.png

Hasta el momento no cuentan con certezas sobre el origen del agua en esas condiciones, pero hay una bodega en la mira, confirmaron desde la Secretaría de Medio Ambiente. Se trataría de la Bodega Herce, que se dedica a la producción de vinos genéricos, varietal, a granel y mosto concentrado tanto para mercado local como internacional. Chirino resaltó que ya hay un acta de infracción en el expediente de la Secretaría de Ambiente, ya que no cuenta con la habilitación de Hidráulica para hacer uso del dren. “En caso de confirmarse que el agua salió de esa bodega, y que está contaminada, se hará la aplicación de la multa, ya que esta bodega no solo no cuenta con la autorización de Hidráulica, sino que tienen el informe de Impacto Ambiental vencido”, comentó Chirino, representando un doble agravante. Pese a que aún no se confirma si Herce es responsable del agua roja, con ambas irregularidades es susceptible a una multa.

image.png

La funcionaria resaltó que la sanción a la bodega es prácticamente una certeza. Mientras están a la espera del informe que ofrecerá el equipo de fiscalización que se encuentra trabajando en la zona. Con relación a la existencia o no de contaminación, se conocerá en unos 15 a 20 días, cuando tengan el resultado de los análisis de las muertas recolectadas en el lugar.