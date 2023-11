Un rawsino le salvó la vida a un chivito recién nacido en Matagusanos

Héroe sin capa: vio un chivito que se moría por no poder comer y se lo trajo para alimentarlo él

"Este chivito no podía comer, no se movía, ya se moría. No lo podían atender porque tienen muchos animales y decidimos traerlo", dijo. "Lo ví, recién nacido, estaba solo en un corralito porque no se podía parar. Florencio, el dueño del puesto, atareado con las demás cabras y cabritos, no tenían tiempo para atenderlo. Por una cuestión genética, la raza tiene problemas en la mandíbula", expresó.

Por este motivo, "le empezamos a dar leche con una mamadera y ahora se levanta, va a la puerta".