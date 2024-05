Un famoso "telo" de San Juan, en venta

No se hace

No se hace El peor Día de los Enamorados: a un sanjuanino lo dejaron plantado en un telo

image.png

Este hotel alojamiento es uno de los más conocidos de San Juan, y su infraestructura consta de 23 habitaciones amobladas. No es la primera vez que sale a la venta. En 2019 también sucedió, según consta en un activo sitio de compra venta de San Juan, pero el propietario suspendió el aviso en julio de 2020 con lo que no se sabe si efectivamente lo vendió y ahora hace lo mismo el que era el nuevo dueño, o se arrepintió en esa oportunidad de deshacerse del negocio. En 2022 volvió a conocerse la intención de vender la propiedad, en ese entonces no publicaban el precio.