Un chef sanjuanino se llevó todos los elogios en la TV nacional

Por su parte Gaffuri le dijo “creo que escuchaste muy bien el feedback que dimos cuando fuimos a tu estación. Todo está en su punto. La verdad es que te felicito. Tenemos un gran equipo que se está armando y sin dudas con vos, vamos a ser aún mejores. Así que te espero en mi equipo”.

¡PELEA DE CHEFS! Pablo Massey y Juan Gaffuri disputaron por un aspirante y así lo convencieron

La emoción de Castro fue evidente desde el primer minuto. Incluso antes de la emisión del programa estuvo compartiendo en sus redes distintos momentos. “Solo me queda dar todo por el aguante, por mi provincia, por mi familia, por mi amor, por todos voy a dar todo con el alma”, escribió acompañando una foto instantes previos al programa.

En dialogo con Tiempo de San Juan a menos de 24 horas de su presencia en la pantalla chica, Federico Castro señaló que fue toda una sorpresa desde el principio. “Recibí la invitación por parte de la producción, pero es solo eso, la invitación, hay que pasar una serie de casting, de pruebas en las que antes tuve que ver como acomodar mi vida, mi trabajo y mi hogar antes de dar el Ok. Gracias a Dios y a los que me rodean me pude acomodar. Hice esos castings desde San Juan, luego vine a Buenos Aires, a Kuarzo, la productora, a que me vean en vivo, que fue una jugada”, remarca.

Una vez superadas las instancias previas, llegó el momento del programa al aire. Federico hizo un salmón con una guarnición de papas y alioli, que fue probado por los chefs y tras deliberar los 5 segundos que establece el programa, ambos levantaron la palanca, lo que significa que el chef sanjuanino ya estaba dentro del ciclo. Con la emoción a flor de piel, optó por el equipo verde de Juan Gaffuri. “Hay muchas cosas que aún no puedo contar, pero le voy encontrando la forma”, señaló el chef a casi 24 horas de la emisión del programa.

“Estoy ahora viviendo en Buenos Aires, bancado por mi entorno, que no es fácil, en el sentido emocional. Generando desde acá algunas actividades para sostenerse y con la devolución fue tremendo, lo mejor que te puede pasar en un debut que te elijan los dos y te digan esas cosas. Esto va a ir variando, pero entrar así es hermoso”, comentó Federico.

De acuerdo a lo poco que puede ir adelantando, estará la próxima semana nuevamente ante las hornallas, demostrando no solo su talento, sino también dejando bien parado a San Juan, en el equipo verde. “Ahora hay que seguir en el programa como representando el color, pro no deja ser un concurso individual y hay que darlo todo”, finalizó el chef sanjuanino.