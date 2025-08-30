Transforman la calle Alberdi en un paseo gastronómico y recreativo

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, avanza con la renovación de un tramo de Calle Alberdi , entre General Las Heras y Avenida España, en Capital transformando un espacio que hasta ahora estaba inutilizado en un paseo urbano moderno, accesible y seguro, pensado para reforzar la actividad gastronómica y recreativa en pleno corazón de la capital. Actualmente, la obra registra un avance del 25%.

El proyecto contempla una intervención integral del boulevard central, generando espacios de permanencia y circulación equipados con bancos de madera, luminarias de alta tecnología, canteros y nuevas especies arbóreas, en armonía con la arboleda existente. Asimismo, se incorporan elementos de seguridad y confort, como bolardos para delimitar la circulación y basureros estratégicamente distribuidos, garantizando la funcionalidad y limpieza del sector.

Además, la misma empresa a cargo se encargará de la instalación de postes y totens, donde se realizará la conexión eléctrica de los puestos de gastronomía, del lado sur respetando la delimitación previamente definida para cada carro.

Con esta intervención, el Gobierno de San Juan busca poner en valor un área históricamente relegada, ofreciendo un entorno ordenado, moderno y atractivo que fortalece la convivencia entre actividades comerciales y recreativas. La renovación de Calle Alberdi no solo mejora la infraestructura, sino que también genera un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando el boulevard como un espacio emblemático de la ciudad.