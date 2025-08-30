sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Transforman la calle Alberdi en un paseo gastronómico y recreativo

Este nuevo espacio será un paseo moderno, seguro y accesible, con nuevas áreas verdes, mobiliario urbano y servicios pensados para potenciar la actividad gastronómica y recreativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calle alberdi

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, avanza con la renovación de un tramo de Calle Alberdi, entre General Las Heras y Avenida España, en Capital transformando un espacio que hasta ahora estaba inutilizado en un paseo urbano moderno, accesible y seguro, pensado para reforzar la actividad gastronómica y recreativa en pleno corazón de la capital. Actualmente, la obra registra un avance del 25%.

Lee además
granizo en la chimbera: mira las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
diego villala, el guardian de una receta que lleva 30 anos siendo un secreto y se quedo con el premio mayor en el festival provincial del churro
Emocionante historia

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro

El proyecto contempla una intervención integral del boulevard central, generando espacios de permanencia y circulación equipados con bancos de madera, luminarias de alta tecnología, canteros y nuevas especies arbóreas, en armonía con la arboleda existente. Asimismo, se incorporan elementos de seguridad y confort, como bolardos para delimitar la circulación y basureros estratégicamente distribuidos, garantizando la funcionalidad y limpieza del sector.

Además, la misma empresa a cargo se encargará de la instalación de postes y totens, donde se realizará la conexión eléctrica de los puestos de gastronomía, del lado sur respetando la delimitación previamente definida para cada carro.

Con esta intervención, el Gobierno de San Juan busca poner en valor un área históricamente relegada, ofreciendo un entorno ordenado, moderno y atractivo que fortalece la convivencia entre actividades comerciales y recreativas. La renovación de Calle Alberdi no solo mejora la infraestructura, sino que también genera un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando el boulevard como un espacio emblemático de la ciudad.

Temas
Seguí leyendo

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

Truenos, cielo gris y lluvia: así amaneció el sábado en San Juan

Jubilada, tiktoker y abuela de 16 niños: Lili Toledo, la sanjuanina viral por sus videos

Santiago Mira Terzano: el joven con Síndrome de Down que es Técnico en Turismo y sueña con mostrar San Juan al mundo

La bronca de Hugo de Omega contra DesaKTa2: aseguró que los bajaron de un show en Mendoza

Dolor por la muerte de un alumno de una escuela de Educación Especial de Santa Lucía

El pedido de tres choferes sanjuaninos a los usuarios de la Red Tulum: "No me hagas perder tiempo"

Aseguraron quiénes serían los artistas para la Fiesta Nacional de la Tradición 2025, y vendrían en "El camión de Germán"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Te Puede Interesar

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Por Pablo Mendoza
Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer
30 de agosto

El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro
Emocionante historia

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro